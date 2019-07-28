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"القبول الموحد" يعلن أسماء المرشحين للاختبارات والفحوصات الطبية

الأحد 28 يوليو 2019 07:42 م بتوقيت مسقط

"القبول الموحد" يعلن أسماء المرشحين للاختبارات والفحوصات الطبية

مسقط – الرؤية

أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي أسماء الطلبة المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية واختبارات القبول أو الفحوصات الطبية للبرامج التي تتطلب ذلك للعام الأكاديمي 2019 /2020، وتمتد فترة الاختبارات حتى الخميس المقبل.

وأرسل المركز رسائل نصية للطلبة المرشحين والبالغ عددهم 2711 طالباً وطالبة موزعين على 59 برنامجاً دراسياً، شملت بعض برامج البعثات الخارجية، والبعثات الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة مثل جامعة البريمي والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة السلطان قابوس، والكلية العسكرية التقنية والكلية التقنية والكلية العلوم الشرعية. وتأتي هذه المرحلة مباشرة بعد إغلاق باب تعديل الرغبات وقبل نتائج الفرز الأول والمزمع إعلانها الأربعاء 7 أغسطس.

وتم ترشيح الطلبة بناءً على اختياراتهم من البرامج الدراسية واستيفائهم لشروط تلك البرامج، إضافة إلى مقارنة معدلاتهم التنافسية مع الطلبة الآخرين المتقدمين لنفس البرامج والعدد الذي حددته المؤسسة التعليمية ليتم اختبارهم. وبعد إنتهاء الفترة المحددة لإجراء الاختبارات، ستقوم مؤسسات التعليم العالي بتزويد المركز بنتائج اختبارات الطلبة المرشحين. يذكر أنّ كل متقدم من المتقدمين المستوفين سوف يحصل على عرض واحد بمقعد دراسي واحد، وهذا المقعد سيكون بناءً على أعلى رغبة يكون الطالب مستحقاً لها اعتماداً على نتائجه الدراسية، وشروط المؤسسة المتقدم إليها وعدد المقاعد المتوفرة لكل برنامج. ونجاحه في المقابلة من عدمه للبرامج التي تتطلب ذلك.

وينوّه المركز للطلبة المرشحين بضرورة الالتزام بمواعيد المقابلات والاختبارات والفحوصات الطبية، حتى لا يفقدوا فرصة المنافسة على البرامج المترشحين لها، ومن المهم اصطحاب المستندات المطلوبة عند الذهاب لأداء المقابلة أو الاختبار أو الفحص الطبي والموضحة بإعلان مواعيد المقابلات والمتوفر بالموقع الإلكتروني للمركز.

 

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