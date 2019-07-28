برنامج للمفتش الصحي المعتمد في "بلدية الظاهرة"

عبري - ناصر العبري

افتتحت المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة أمس فعاليات برنامج "المفتش الصحي المعتمد" بحضور طلال بن سعيد المعمري المدير العام المساعد للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، ويحاضر فيه د. أياد عبدالمجيد بمشاركة ١٣ موظفا من مختلف المديريات التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. ويأتي البرنامج الذي سيستمر حتى ٨ أغسطس المقبل في إطار انتهاج وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة بمركز تنمية الموارد البشرية سياسة التدريب والتطوير المستمر لمنتسبي الوزارة، والرامية إلى تطوير قدراتهم بما يكفل صقل مهاراتهم ورفع كفاءاتهم والمساهمة في الارتقاء بالخدمات البلدية والمائية، وإكساب المشاركين المعلومات النظرية والتطبيق العملي للاشتراطات الصحية ضمن أحدث القوانين، والاطلاع على تجارب دول متطورة، إضافة لمناقشة مشكلات التفتيش الصحي ومقترحات علاجها.