القبض على متهمين بحيازة مواد مخدرة

هيماء – الرؤية

القت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة الوسطى القبض على متهمين من جنسية عربية؛ لحيازتهما المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما (27) رزمة من مخدر القات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.