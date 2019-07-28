الأحد, 28 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. شرطة
  5. عرض الخبر

القبض على متهمين بحيازة مواد مخدرة

الأحد 28 يوليو 2019 07:35 م بتوقيت مسقط

القبض على متهمين بحيازة مواد مخدرة

هيماء – الرؤية

القت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة الوسطى القبض على متهمين من جنسية عربية؛ لحيازتهما المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما (27) رزمة من مخدر القات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 مايو 2019

القبض على متهمين بحيازة وتعاطي مواد مخدرة

المزيد

03 أكتوبر 2018

القبض على متهمين بحيازة مواد مخدرة بشمال الباطنة

المزيد

13 يوليو 2016

ضبط متهمين بحيازة مواد مخدرة في مطرح

المزيد

20 سبتمبر 2017

القبض على 5 متهمين لحيازتهم مواد مخدرة في مسقط والداخلية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

شراكة مجتمعية نموذجية في إنشاء سدود التغذية الجوفية على نفقة الأهالي

المحليات - أخبار

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين السلطنة واليابان

المحليات - أخبار

السلطنة تستضيف معرض النفط الثقيل.. 2 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

سقوط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بمسقط

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة