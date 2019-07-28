القبض على متهمين بحيازة مواد مخدرة

هيماء – الرؤية
القت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة الوسطى القبض على متهمين من جنسية عربية؛ لحيازتهما المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما (27) رزمة من مخدر القات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
الأحد 28 يوليو 2019 07:35 م بتوقيت مسقط
هيماء – الرؤية
القت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة الوسطى القبض على متهمين من جنسية عربية؛ لحيازتهما المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما (27) رزمة من مخدر القات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
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