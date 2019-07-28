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بدء التسجيل في البرنامج الإلكتروني لتعليم القرآن الكريم

الأحد 28 يوليو 2019 07:34 م بتوقيت مسقط

بدء التسجيل في البرنامج الإلكتروني لتعليم القرآن الكريم

مسقط – الرؤية

بدأت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في البرنامج الإلكتروني لتعليم القرآن الكريم تسجيل الراغبين في الالتحاق بالبرنامج للفصل الدراسي الأول، ويستمر التسجيل حتى 17 من أغسطس المقبل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

ويهدف البرنامج إلى الاهتمام بالقرآن الكريم، ويركز على تعليم وحفظ كل من جزء عم وجزء تبارك وجزء قد سمع وجزء الذاريات وجزء الأحقاف بالإضافة إلى الجزء الأول والثاني والثالث بجانب سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء والمائدة، ويتيح للمنتسبين آلية حفظ القرآن الكريم وتعلّم التجويد بطريقة سهلة وممتعة على أيدي معلمين متقنين. وتمّ تصميم البرنامج ليتناسب مع جميع الفئات العمرية الراغبة في تعلم وحفظ القرآن الكريم والذي يهدف إلى تيسير تعليم القرآن الكريم بين أبناء الوطن من خلال تعليم القراءة الصحيحة التي تشمل أحكام التلاوة والتجويد والحفظ المجود بوسائل إلكترونية ضمن البرنامج.

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