التدريب على صناعة الصابون والمخمريات في ينقل

ينقل - ناصر العبري

نظم فريق ينقل الخيري بمحافظة الظاهرة ممثلا في مركز خطوة لتدريب وتأهيل الأسر المنتجة ورشة عمل حول "صناعة الصابون والمخمريات". قدمتها المدربة أميرة الناصرية.

وتهدف الورشة إلى إكساب المشاركات المهارات الأساسية في مجال صناعة الصابون، وتعريفهن بالأساليب الحديثة لعمل المخمريات، وبلغ عدد المشاركات في الورشة ٢٠ مشاركة من الأسر المنتجة.

وقالت سعاد العلوية رئيسة فريق ينقل الخيري إنّ الورشة تركز على إكساب المتدربات العديد من الأساليب الحديثة المستخدمة في صناعة الصابون؛ من حيث التغليف أو التسويق إلى جانب تعريف المشاركات بالمهارات الفنية في صناعة المخمريات، والسعي الجاد لتحويلهن إلى أسر منتجة قادرة على الاعتماد على نفسها لامتلاك مشاريع خاصة بهنّ.