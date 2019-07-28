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تنظمه "الرؤية" تحت شعار "الممارسات الإعلامية.. التزامات وطنية ومهنية"

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

الأحد 28 يوليو 2019 07:03 م بتوقيت مسقط

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

 

مسقط – خاص

يرعى معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومُحافظ ظفار انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي"، الذي تنظمه جريدة الرؤية وشركة الرعاية الأولى، الأربعاء المُقبل، تحت عنوان "الممارسات الإعلامية.. التزامات وطنية ومهنية"، وذلك في منتجع ملينيوم صلالة.

ويشارك في الملتقى نخبة من المسؤولين والأكاديميين والمختصين بمجال الإعلام الرقمي. ويلقي بيان الافتتاح سعادة علي الجابري وكيل وزارة الإعلام، كما يُلقي الكلمة الرئيسية للملتقى سعادة ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت.

ويُناقش الملتقى في يومه الأول محورين، الأول بعنوان " تنظيم الإعلام الإلكتروني.. إشكاليات الحرية والرقابة" ويقدم خلاله المكرم الدكتور أحمد المشيخي عضو مجلس الدولة وأستاذ السياسات الاتصالية المساعد بقسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان "إدارة الإعلام الإلكتروني في عالم متغير"، إلى جانب مشاركة الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي الأستاذ في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث يعرض ورقة عمل بعنوان "المُمارسات الإعلامية في الفضاء الرقمي بين المهنية والتنافسية.. إشكاليات قيمية في المحتوى ومصادره ومقاصده".

ويحمل المحور الثاني عنوان "الشائعات.. إستراتيجيات المواجهة وأسس بناء الرأي العام" وتُقدم خلاله د. تهاني بنت عبد الرزاق الباحسين أكاديمية في مجال الاتصال والإعلام ورقة بعنوان "الاتصال المؤسسي وإدارة الشائعات في بيئة الاتصال الرقمي"، كما يقدم أحمد كشوب مدير عام الشؤون الخارجية في شركة صلالة للميثانول ورقة عمل بعنوان "دور الإعلام في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية".

ويصاحب الملتقى في يومه الثاني ورشتا عمل، الأولى بعنوان "مهارات كتابة المحتوى الرقمي وإدراة التواصل الاجتماعي" ويُقدمها الصحفي محمد عبد الرحمن، المحلل الإعلامي ورئيس تحرير موقع "في الفن"، ويُقدم الورشة الثانية أحمد عصمت المدير التنفيذي لمنتدى الإسكندرية للإعلام.

 

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