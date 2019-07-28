اليوم.. انطلاق برامج المخيم الكشفي الخليجي في ظفار

صلالة - العمانية

تنطلق، اليوم، فعاليات ومناشط وبرامج المخيم الكشفي الخليجي لمرحلة الكشاف المتقدم، والذي تنظمه المديرية العامة للكشافة والمرشدات بمحافظة ظفار خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس، تحت شعار "الكشفية.. والتنمية المستدامة"، بمشاركة 350 من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية.

ويأتي المخيم الكشفي الخليجي بهدف ترسيخ أواصر الصداقة والأخوة بين المشاركين وتبادل الخبرات بين الكشافة والقيادات المشاركة، إلى جانب الاطلاع على التجارب الكشفية في الدول المشاركة، وتشجيع الحوار حول القضايا والتحديات التي تواجه الشباب، إضافة للتعرّف على الأماكن البيئية المختلفة وتنمية الوعي بأهمية المحافظة عليها وحمايتها.

ووصل المشاركون، أمس، إلى أرضية المخيم الكشفي بسهل جبل آشور من كشافة وقادة محافظات السلطنة ووفود كشافة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر والجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية.

وقال هلال بن محمد الدغاري قائد عام المخيم الكشفي الخليجي لمرحلة الكشاف المتقدم: إنَّ الاستعدادات للمخيم الكشفي الخليجي كانت مُبكرة؛ حيث جهزت اللجان المرافق والأنشطة والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتنفيذ أنشطة المخيم في مختلف المجالات.

وقال فهد بن زاهر الفهدي مساعد قائد عام المخيم للبرامج: إنَّ فعاليات المخيم الكشفي تشمل جلسات تفاعلية ومنتدى كشفي لعرفاء الطلائع، إلى جانب إقامة بعض الأنشطة المتنوعة؛ منها: برنامج السياحة الكشفية، إضافة لتنظيم حلقات عمل تدريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية، فضلا عن إقامة فعاليات رياضية وبرامج ترفيهية ومسابقات متنوعة.