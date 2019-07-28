مؤشر سوق مسقط يفقد 9 نقاط.. و9% زيادة في صافي الاستثمار غير العماني

الرؤية - أسعد اليعقوبي - سالم الوهيبي

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3746 نقطة بانخفاض بلغ 9 نقاط تقريبا، وبنسبة 0.243 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي 10 نقاط ليصل إلى مستوى 3984 نقطة.

وشهدتْ جلسة أمس ارتفاعا في قيم التداول إلى مليون ريال و549 ألف بنسبة ارتفاع 36 في المئة، عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة؛ حيث وصلت خلالها إلى مليون ريال و139 ألفا. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.065 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.27 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 374 ألف ريال وبنسبة 24 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجَّلت قيمة بيع غير العمانيين 241 ألف ريال وبنسبة 16 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 133 ألف ريال عماني وبنسبة 9 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6087 نقطة منخفضا 21 نقطة وبنسبة 0.34 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4.415 نقطة منخفضا 12 نقطة وبنسبة تغير 0.26 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1834 نقطة منخفضا 4 نقاط وبنسبة تغير 0.23 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 516 نقطة منخفضا نقطة واحدة وبنسبة 0.22 في المئة.

وجرى التداول، أمس، على أسهم 30 شركة؛ ارتفعت منها شركة واحدة وانخفضت 12 شركة، فيما استقرت أسعار 17 شركة، وتم التداول في 11 مليون سهم، بعدد صفقات 325 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 25 في المئة. وتصدر سهم العمانية للاتصالات قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.536 ريال وبنسبة صعود 0.38 في المئة، فيما حلّ سهم العمانية لخدمات التمويل في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.092 ريال وبنسبة تغير 8 في المئة. واعتلى سهم بنك ظفار صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 408 آلاف ريال وبنسبة 26 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 3 ملايين سهم وبنسبة 30 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين مليون ريال وبنسبة 76 في المئة من إجمالي المشتريات، واشترى الخليجيون 112 ألف سهم وبنسبة 7 في المئة في هذا اليوم، وبلغ شراء العرب 347 ألف ريال وبنسبة 0.02 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 261 ألف ريال وبنسبة 17 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 1.3 مليون ريال وبنسبة 84 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 124 ألف ريال وبنسبة 8 في المئة، وبلغ بيع العرب 5 آلاف ريال وبنسبة 0.41 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 110 آلاف ريال وبنسبة 7 في المئة.