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فرمالين يغادر كامب نو إلى فيسيل كوبي الياباني

الأحد 28 يوليو 2019 06:40 م بتوقيت مسقط

فرمالين يغادر كامب نو إلى فيسيل كوبي الياباني

 

كوبي - رويترز

 أصبح البلجيكي توماس فرمالين مدافع برشلونة السابق رابع لاعب ينتقل من بطل إسبانيا إلى فيسيل كوبي الياباني.

وسيلتحق المدافع البالغ عمره 33 عامًا بلاعبي برشلونة السابقين أندريس إنيستا وديفيد بيا وسيرجي سامبر في صفوف النادي صاحب المركز 16 بين 18 فريقا في الدوري.

وقال فرمالين "عندما تلقيت العرض كنت أشعر بحماس كبير للانتقال إلى هذا الفريق. أعتقد أنه فريق طموح جدا ويمكن متابعة الصفقات التي أبرمها في السابق بضم أندريس وديفيد بيا وسيرجي سامبر ولوكاس بودولسكي"

وأضاف اللاعب الذي خاض 34 مباراة مع برشلونة في ظل غيابه طويلا بسبب الإصابات " أعرفهم جميعاً بشكل جيد جدا وبالنسبة لي هذا الأمر لعب دورا كبيرا في اتخاذ قراري بالانتقال إلى الفريق".

وكان فرمالين، الذي شارك في 70 مباراة دولية ودافع عن قميص أرسنال خلال الفترة 2009-2014، قد رحل عن برشلونة في نهاية الموسم الماضي.

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