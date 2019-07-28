ليفربول يضم الجناح الواعد إيليوت من فولهام

لندن - رويترز

أعلن ليفربول المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استكمال إجراءات التعاقد مع الجناح الواعد هارفي إيليوت.

وأصبح إيليوت، الذي رحل عن فولهام بعد نهاية عقده كلاعب شاب في يونيو، أصغر لاعب يُشارك في لقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما ظهر مع الفريق، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، أمام ولفرهامبتون واندرارز وعمره 16 عاماً و30 يومًا في مايو الماضي.

وذكرت تقارير بريطانية أن جناح منتخب إنجلترا تحت 17 عاما كان مرشحا للانتقال إلى برشلونة وريال مدريد ورازن بال شبورت لايبزيج.

وكتب إيليوت البالغ عمره 16 عامًا في إنستجرام "الانضمام إلى النادي الذي أشجعه منذ صغري هو حلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي ولكل عائلتي وإنه لشعور رائع أن أعلن أني أصبحت رسمياً لاعباً في الفريق" وأضاف "لا يمكنني الانتظار حتى أبدأ مسيرتي وستنتابني مشاعر رائعة بأن أرتدي القميص الأحمر. سأبذل قصارى جهدي من أجل النادي وأعتقد أن أنفيلد هو المكان المثالي لتطوير نفسي كلاعب".