الأحد, 28 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

مصر تكتسح البرتغال وتحصد برونزية العالم لكرة اليد

الأحد 28 يوليو 2019 06:38 م بتوقيت مسقط

مصر تكتسح البرتغال وتحصد برونزية العالم لكرة اليد

 

مدريد – وكالات

حصد منتخب مصر لكرة اليد الميدالية البرونزية في بطولة العالم تحت 21 التي أقيمت في إسبانيا إثر الفوز على البرتغال 37 -27 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسيطر الفراعنة على المُباراة من بدايتها، فانهوا الشوط الأول متقدمين 17- 15 قبل أن يوسعوا الفارق في الشوط الثاني.

ويأتي حصول منتخب مصر للشباب على البرونزية بالمونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له أن حقق ذلك في عام 1999 في البطولة التي أُقيمت في قطر.

وخسر منتخب مصر بصعوبة بالغة من فرنسا في نصف النهائي 33 -35 بعد مباراة مراثونية بذل فيها رجال مصر جهوداً كبيرة حتى الدقائق الأخيرة التي رجحت كفة الفرنسيين.

أما منتخب البرتغال فقد خسر نصف النهائي أمام كرواتيا 28 -31 .

يُذكر أنَّ بعثة المنتخب التي شاركت في البطولة، ضمت 16 لاعبًا، تحت قيادة المدرب طارق محروس، واللاعبون، هم: عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، جلال خورشيد، عبد العزيز إيهاب، شهاب عبد الله، حسن وليد، سيف الدرع، أحمد هشام، أحمد راضي، حازم ممدوح، محسن رمضان، محمد الأزهر، عمر خالد، عمر سامي، خالد وليد، وياسر محمد، تحت قيادة المدير الفني طارق محروس.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 أبريل 2015

اتحاد كرة اليد يكشف عن قائمة الشركات الراعية للبطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية

المزيد

18 أبريل 2016

برونزية جديدة للسلطنة في منافسات كأس العالم لالتقاط الأوتاد بالقاهرة

المزيد

25 مايو 2015

تواصل منافسات بطولة الشرطة لكرة اليد

المزيد

25 أكتوبر 2016

مسقط يخطف لقب دوري الناشئين لكرة اليد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

محافظ ظفار يرعى انطلاق ملتقى "الإعلام الجديد والعصر الرقمي" في صلالة.. الأربعاء

المحليات - أخبار

شراكة مجتمعية نموذجية في إنشاء سدود التغذية الجوفية على نفقة الأهالي

المحليات - أخبار

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين السلطنة واليابان

المحليات - أخبار

السلطنة تستضيف معرض النفط الثقيل.. 2 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

سقوط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بمسقط

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة