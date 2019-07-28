مصر تكتسح البرتغال وتحصد برونزية العالم لكرة اليد

مدريد – وكالات

حصد منتخب مصر لكرة اليد الميدالية البرونزية في بطولة العالم تحت 21 التي أقيمت في إسبانيا إثر الفوز على البرتغال 37 -27 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسيطر الفراعنة على المُباراة من بدايتها، فانهوا الشوط الأول متقدمين 17- 15 قبل أن يوسعوا الفارق في الشوط الثاني.

ويأتي حصول منتخب مصر للشباب على البرونزية بالمونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له أن حقق ذلك في عام 1999 في البطولة التي أُقيمت في قطر.

وخسر منتخب مصر بصعوبة بالغة من فرنسا في نصف النهائي 33 -35 بعد مباراة مراثونية بذل فيها رجال مصر جهوداً كبيرة حتى الدقائق الأخيرة التي رجحت كفة الفرنسيين.

أما منتخب البرتغال فقد خسر نصف النهائي أمام كرواتيا 28 -31 .

يُذكر أنَّ بعثة المنتخب التي شاركت في البطولة، ضمت 16 لاعبًا، تحت قيادة المدرب طارق محروس، واللاعبون، هم: عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، جلال خورشيد، عبد العزيز إيهاب، شهاب عبد الله، حسن وليد، سيف الدرع، أحمد هشام، أحمد راضي، حازم ممدوح، محسن رمضان، محمد الأزهر، عمر خالد، عمر سامي، خالد وليد، وياسر محمد، تحت قيادة المدير الفني طارق محروس.