سفير السلطنة بجمهورية كوريا يستقبل طلاب كلية الشرق الأوسط

سيؤول - الرؤية

استقبل سعادة السفير محمد بن سالم الحارثي سفير السلطنة لدى جمهورية كوريا وفد كلية الشرق الأوسط المشارك في النادي الصيفيِ لجامعة هانيانج الكورية وذلك في مقر السفارة بالعاصمة الكورية سيول بتاريخ 26 يوليو 2019

حيث استقبل سعادة السفير وأعضاء السفارة الطلاب وقدم لهم سعادته إيجازا عاما حول كوريا والنهضة الاقتصادية وعوامل النجاح التي ارتكزت على العلم والاخلاق والعمل الكادح والولاء والانتماء للمؤسسة والوطن. وقال سعادته تعد كوريا نموذجا ومثالا يحتذى به في التطور والتقدم والازدهار الاقتصادي والصناعي. مشيرا لأهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الكورية ونقل المعارف المفيدة منها، وأهمية الزيارات المتبادلة لا سيما الزيارات الطلابية ورواد الاعمال والمؤسسات الشبابية وجمعيات المرأة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة للإستفادة من التجارب والخبرات والمعارف الكورية.

كما تطرق سعادته للعلاقات العمانية الكورية وآفاق التعاون وأهمية توسيع التعاون في برامج التبادل الطلابية والاستفادة من الخبرات الكورية التعليمية والبحثية. وبين سعادته للطلاب أهمية الاستفادة من التجربة الكورية وحثهم على اكتساب العلم والمهارات الحياتية المختلفة والتمسك بالأخلاق والهوية العمانية المعروفة بنهج التسامح والتعايش والتفاهم والسلام وأهمية الاتقان العمل وترسيخ مباديء الاحترام المتبادل وفق الهرم العمري والوظيفي والولاء والانتماء للوطن مشيرا أهمية ترسيخ ذلك بين الشباب حيث ترتقي الأوطان بالعلم والأخلاق وبسواعد أبنائها.

وقال سعادته نحن في سفارة السطنة نترقب سنويا الوفد الطلابي لكلية الشرق الأوسط ونحرص على استضافتهم في السفارة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم وأن ينهلوا من المعارف والخبرات الكورية. مشيرا سعادته حول نجاح تجربة برنامج التبادل الطلابي لكلية الشرق الأوسط والذي مازال مستمرا منذ حوالي 6 سنوات، آملا من الكلية توسيع آفاق التعاون ليشمل التبادل الأكاديمي والبحثي وأن تستفيد الكليات والجامعات الأخرى في السلطنة من هذه التجربة المثرية مع الجامعات الكورية، والسفارة على استعداد لتنسيق وتقديم التعاون المطلوب لإنجاحه