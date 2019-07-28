بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

عواصم - الوكالات

غادرت بعثة الحج العمانية لعام 1440 هـ اليوم الأحد متوجهة إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مهامها في خدمة الحجاج العمانيين في الديار المقدسة.

وفي السياق أصدرت وزارة الداخلية السعودية جملة من التعليمات التي تخص الراغبين بأداء شعائر الحج لبيت الله الحرام، وحذرت من فرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين.

وجاء في بيان الوزارة، أن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحا من الدخول الى مكة المكرمة.

كما حذرت الوزارة مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجا إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على التصاريح، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات التالية بحقهم:

1 السجن 15 يوما في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

2 غرامة مالية 10000 ریال في المرة الأولى، و25000 ریال في المرة الثانية، و50000 ریال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح.

3 ترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما.

4 المطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5 التشهير بالمخالف.

يشار إلى أن البعثة العمانية لهذا العام يترأسها سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للوعظ والإرشاد بمشاركة عدد من الوفود من مختلف الجهات بالسلطنة.

وقد استكملت البعثة كافة إجراءات السفر والتصاريح للحجاج البالغ عددهم 14 ألف حاج. وتتشكل بعثة الحج من وفود متعددة يحقق كل منها مهام ومسؤوليات تثمر في إنجاح موسم الحج وتسهل أداء الحجيج للمشاعر المقدسة، وهي وفد الإفتاء والإرشاد الديني والوفد الإداري والمالي ووفد الإشراف على شركات الحج والوفد الطبي ووفد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووفد شرطة عمان السلطانية والوفد الإعلامي ووفد الكشافة وتعمل هذه الوفود وفق اختصاصات محددة تحقق منظومة متكاملة لرعاية حجيج السلطنة.