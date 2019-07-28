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تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

الأحد 28 يوليو 2019 12:21 م بتوقيت مسقط

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

 

مسقط - الرؤية

نشرت القنصلية العامة للسلطنة في أستراليا تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، تدعو من خلالها الجميع بالتواصل المباشر مع القنصلية في حالة توفر أي معلومات عن وجود الطالبة عائشة بنت سالم الغيثية المبتعثة للدراسة بجامعة كوينزلاند.

وأشارت القنصلية إلى أن الطالبة عائشة تم فقد التواصل معها من قبل أهلها والجامعة والقنصلية منذ أكثر من شهر، وأن الطالبة كانت في إجازة بين الفصلين لمدة شهر، وكان من المفترض أن تعاود الدراسة منذ أسبوع ونظرًا لإخطار الجامعة بعدم عودة الطالبة للدراسة في الفصل الثاني تم التواصل مع ذويها الذين أكدوا انقطاع التواصل مع ابنتهم منذ أكثر من شهر ولذا بدأت إجراءات البحث عنها.

 

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