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قصص قصيرة جداً

الأحد 28 يوليو 2019 09:03 ص بتوقيت مسقط

قصص قصيرة جداً


علي السباعي | العراق

(1)     كلب:
ثمة كلاب تستريح تحت الشمس، جراء تلاعب بعضها بلطف، كلب أحمر ذو ذراع مقطوعة، جاثماً يحاول التهام عظمة، عيناه حمراوان تدمعان جوعاً، سقط في محاولته قضم العظم، الكلاب تنظر إليه بحذر، نهض عاوياً / ثانية حاول قضمها/ سقط عاجزاً، وقف مجهداً،/ ثالثة قضمها محمحماً /سقط بعنف، ارتطم بوزه بالأرض، تركها يائساً، توقف على بعد أمتار، عاد ثانية يتأمل العظمة، انقض عليها عاوياً قاضماً بألم/ سقط بقوة/ تعثر بوزه بالتراب، ابتعد عنها وعيناه حمراوان دامعتان كمداً.

(2)     ورقة:
اهتزت الورقة الملقاة ما بين الحائط والأرض، تحركت، حركة مريبة، الجو ساكن، تحركها آثار مخاوفي: أمن حركها؟ /قلبي يمتلئ بالحياة/ أطرق برأسي، نظرت، الورقة تهتز أكثر، تصدر منها خشخشة مسموعة، جذبتْ حركة الورقة بعض الصغار، رفعها أحدهم (أبو الحجل!) صرخوا، يصارعها، يقربها، يرفسها، سحقها أحد الصبية بقدمه بقوة، فتغلغل بداخلي صوت، سحقه، مجساته تناضل هذا الموت /الموت في كل مكان/ أصابني الخوف، الألم، الفزع، التصاقه بالأرض... الحياة تستمر، تناولت الورقة، حاولت أن أحركها، لم أستطع، تجمدت، تركتها تحركها الريح.

 

 

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