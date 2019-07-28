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السيد شهاب بن طارق يشارك في تأبين الرئيس التونسي

الأحد 28 يوليو 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

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تونس - العمانية

مُمثِّلا لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- شارك صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، أمس، في مراسم تأبين المغفور له بإذن الله تعالى فخامة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، التي أُقيمت في العاصمة تونس بالقصر الرئاسي في قرطاج، بحضور عدد من الرؤساء والقادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم.

ونقل سموه تعازي جلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- إلى القيادة والحكومة والشعب التونسي الشقيق في هذا المصاب الجلل. ورافق صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، خلال المشاركة، معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، وسعادة السفير سعود بن علي الرقيشي سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية التونسية، وسعادة الدكتور صالح بن سالم الرحبي أمين عام مكتب مستشار جلالة السلطان.

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