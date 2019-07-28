محاضرات للتوعية بحقوق المستهلك في المراكز الصيفية بصور

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نظمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية محاضرات توعوية‪ حول "حقوق وواجبات المستهلك الصغير" لطلبة المراكز الصيفية بمختلف ولايات المحافظة، ضمن برنامجها التوعوي لطلبة المراكز الصيفية الذي يهدف إلى تنمية وتعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلك الصغير.

وتضمّنت المحاضرات عدداً من المحاور حول واجبات المستهلك وحقوقه، وأسس اختيار الأطعمة السليمة، وآلية تقديم الشكاوى والبلاغات والفرق بينهما، إضافة إلى تقديم عدد من النصائح للتسوق الآمن منها التأكيد على ضرورة قراءة بطاقة البيانات وتاريخ الصلاحية للسلع، والبعد عن الأطعمة التي تباع من قبل الباعة المتجولين، والأطعمة التي لا توجد بها بيانات إيضاحية، كتواريخ الانتاج والانتهاء، وأهمية الاحتفاظ بفاتورة الشراء، كما تمّ التطرق لموضوع اختيار الملابس بما يتوافق مع خصوصية المجتمع، وضرورة الابتعاد عن شراء الملابس التي تحمل عبارات لا تتناسب مع تقاليد المجتمع المحافظ، أو العبارات الخادشة للحياء. كما صاحب المحاضرات معارض مصغرة تتضمن نماذج من السلع المحظورة والسلع التي تم ضبطها في الأسواق.