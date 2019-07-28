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توصيل نحو 39 ألف وحدة بمحطة الأنصب لمعالجة المياه

الأحد 28 يوليو 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط – الرؤية
قال المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيدي لحيا للمياه خلال زيارة دورية للإدارة التنفيذية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأنصب إنّ المحطة تعد الأكبر من حيث الطاقة الاستيعابية، وتعمل حيا للمياه على تطويرها وفق خطة زمنية تتلاءم والنمو السكاني والعمراني سعيًا للوصول إلى تلبية جميع طلبات التوصيل بشبكة الصرف الصحي في ولاية بوشر واستقبال كميات مياه الصرف الصحي في المحطة عبر الشبكة دون الحاجة لاستخدام الصهاريج الصفراء.
وأكد المهندس حسين توصيل 38,803 وحدة سكنية وتجارية ومنشأة حكومية بالمحطة، وبعد الانتهاء من مشروع التوسعة الثانية نهاية العام الماضي ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 125,000 مترًا مكعبًا باليوم، وهذه المياه تأتي عبر الشبكة المربوطة بالمحطة أو من خلال الصهاريج الصفراء التي لم تعد بحاجة للانتظار في طابور طويل للتفريغ.
وعلى هامش الزيارة تم افتتاح المكاتب الإدارية لموظفي ورشة التشغيل والصيانة، استمرارًا لسلسلة المميزات والتسهيلات التي تقدمها الشركة لموظفيها.
وقال خميس بن سالم الخاطري مدير دائرة الخدمات العامة في حيا للمياه: تمّت إضافة المكاتب نظراً لحرص الشركة على توفير المكاتب المؤهلة والمؤثثة والمزودة بكافة احتياجات الموظف التي تمكنه من أداء مهامه الوظيفية وفق أعلى مستوى ممكن من الإجادة والتميز، كما تقدم حيا للمياه خدمات تكميلية تعتبرها الشركة ذات أهمية قصوى وتسهم في رفع وتحسين الأداء الوظيفي منها ملعب كرة قدم معشب وقاعات الطعام في منشآت حيا للمياه المختلفة وكذلك خدمة التأمين الصحي لموظفي الشركة وعائلاتهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

 

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