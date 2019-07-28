انطلاق مهرجان "مطوري جوجل" في صلالة بشراكة استراتيجية مع "تقنية المعلومات"

صلالة – الرؤية

انطلق أمس مهرجان مطوري مجموعة جوجل في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة بشراكة استراتيجية مع هيئة تقنية المعلومات. وتسعى مجموعة المطورين إلى فتح أبواب الفرص، وإحداث المعرفة التقنية، وتعزيز الوعي الرقمي من خلال تعريف الشباب بمستجدات العلوم التقنية وجديدها، من خلال تقديم عدد من حلقات العمل المكثفة والجلسات النقاشية المتعلقة بالموضوعات التقنية من ِقبل مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين.

ويهدف المهرجان إلى تزويد الشباب العماني بمعلومات عن الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة المترافقة مع هذه الثورة وتمكينهم لاكتساب الأساس التقني المعرفي الذي سيسهم في إطلاق مهاراتهم الإبداعية وخلق التغيير لتسخير القوى المعرفية التقنية وتوظيفها في حياة المجتمع اليومية.

وتمّ افتتاح الفعالية بحضور المهندس عمر بن سالم الشنفري نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بكلمة من المهندس عبدالله العنسي مؤسس مجموعة مطوري جوجل بصلالة، أكّد من خلالها أهميّة المشاركة في تعزيز الوعي التقني، ومن ثمّ قام الخبراء المتحدثون بالتعريف ببعض مجالات التقنية الحديثة.

ويشار إلى أنّ مجموعة مطوري جوجل مسقط وصحار هي مجموعة شبابية تضم أكثر من 3000 عضو وتهدف لدعم الشباب في مجال تقنية المعلومات من خلال تنظيمهم العديد من الفعاليات التقنية وإشراك الشباب العماني في مسابقات وحلقات عمل ومؤتمرات دولية في هذا المجال.