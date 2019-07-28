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استدعاء 3381 سيارة "تويوتا بريوس"

الأحد 28 يوليو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان للسيارات حملة لاستدعاء 3381 سيارة من نوع تويوتا بريوس طرازات 2016-2018، اعتماداً على أرقام الشاصي من (JTDKB3FU0G3500361) إلى (JTDKB3FUXJ3585605).

ويأتي الاستدعاء نظراً لوجود ظفيرة الأسلاك الكهربائية المتصلة بوحدة الجهد الكهربائي بنظام الهايبرد والتي تحتوي على غطاء لهذه الوصلة فإنّه يحدث تلامس بين جزء من ظفيرة الأسلاك مع الغطاء ومع الاهتزاز المستمر أثناء استخدام السيارة فإنها تؤدي إلى تآكل الطبقة العازلة وتلفها مع مرور الزمن مما يتسبب في حدوث تلامس الأسلاك الكهربائية وقصر كهربائي فيولد ارتفاعاً مفاجئاً في الحرارة مما يزيد من خطر نشوب حريق.

وبناءً على ذلك ستقوم الوكالة بمعالجة الخطأ من خلال فحص طقم أسلاك المحرك وإصلاحها أو استبدالها عند الضرورة وفقا للتعليمات الفنية الواردة من تويوتا موتور كوربوريشن.

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