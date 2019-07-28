مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان للسيارات حملة لاستدعاء 242 سيارة تويوتا آفالون (GSX50) طراز 2018 اعتماداً على أرقام الشاصي من(4T1BZ1FB0KU007356) إلى (4T1BZ1FBXKU017411).

ويأتي الاستدعاء بسبب وجود خطأ في برمجة وحدة التحكم في نظام الوسائد الهوائية، وذلك في واحد أو أكثر من أجهزة استشعار الوسائد الهوائية الأمامية أو الجانبية أثناء الفحص الذاتي الذي يحدث عند بدء التشغيل، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل المستشعر المتأثر وإصدار صوت التنبيه، وتنشيط أضواء التحذير المتعددة، وعرض رسالة على لوحة البيانات، وعندها لا تتمكن وحدة التحكم في الوسائد من رصد وقوع التصادم وبالتالي لا تنتشر الوسائد حسب المطلوب مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة أثناء الاصطدام؛ وعلية ستقوم الشركة بإعادة برمجة وحدة التحكم في مستشعر الوسائد الهوائية في السيارات المستدعاة.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.