الأحد, 28 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. سيارات
  4. عرض الخبر

حملة لاستدعاء 242 سيارة "تويوتا آفالون"

الأحد 28 يوليو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان للسيارات حملة لاستدعاء 242 سيارة تويوتا آفالون (GSX50) طراز 2018 اعتماداً على أرقام الشاصي من(4T1BZ1FB0KU007356) إلى (4T1BZ1FBXKU017411).

ويأتي الاستدعاء بسبب وجود خطأ في برمجة وحدة التحكم في نظام الوسائد الهوائية، وذلك في واحد أو أكثر من أجهزة استشعار الوسائد الهوائية الأمامية أو الجانبية أثناء الفحص الذاتي الذي يحدث عند بدء التشغيل، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل المستشعر المتأثر وإصدار صوت التنبيه، وتنشيط أضواء التحذير المتعددة، وعرض رسالة على لوحة البيانات، وعندها لا تتمكن وحدة التحكم في الوسائد من رصد وقوع التصادم وبالتالي لا تنتشر الوسائد حسب المطلوب مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة أثناء الاصطدام؛ وعلية ستقوم الشركة بإعادة برمجة وحدة التحكم في مستشعر الوسائد الهوائية في السيارات المستدعاة.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يونيو 2019

حملة لاستدعاء 1446 سيارة "تويوتا آفالون GSX30"

المزيد

11 يونيو 2016

استدعاء 251 سيارة "تويوتا آفالون" لعطل بالوسادة الهوائية

المزيد

25 أبريل 2018

حملة لاستدعاء 7 آلاف سيارة "تويوتا"

المزيد

08 يونيو 2019

حملة لاستدعاء 82 سيارة "تويوتا جي تي 86"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تستضيف معرض النفط الثقيل.. 2 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

"النفط والغاز" توقع اتفاقية استكشاف ومشاركة إنتاج مع "بي بي" و"إيني".. الأربعاء

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تتوجه إلى الديار المقدسة

المحليات - أخبار

زخات شهب البرشاويات تضيء سماء السلطنة في عيد الأضحى

المحليات - أخبار

"صلالة لعلم النفس" يوصي بالتوسع في الخدمات الإرشادية والنفسية النمائية والوقائية والعلاجية

المحليات - أخبار

بن علوي يبحث التطورات الإقليمية في طهران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

سقوط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بمسقط

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة