21.2 مليون ريال مكاسب أسبوعية لسوق مسقط

مسقط – العمانية

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى 18 مليارا و286 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية تقدر بـ 2ر21 مليون ريال عماني. وجاء الصعود في ظل ارتفاع أسعار عدد من الأسهم في السوق النظامية وارتفاع القيمة السوقية للشركات المقفلة التي لا يتم تداولها في القاعة.

وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي أداء إيجابيا للمؤشر الرئيسي ومؤشري قطاعي الصناعة والخدمات، فقد استأنف المؤشر الرئيسي صعوده بعد 4 أسابيع من التراجع، وأغلق بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 3754 نقطة مرتفعا 7 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة نقطة واحدة ومؤشر الخدمات أقل من نقطة، في حين سجل مؤشر القطاع المالي تراجعا حادا بعد أن فقد نحو 80 نقطة، وسجل مؤشر السوق الشرعي تراجعا بـ 5 نقاط.

وارتفعت خلال الأسبوع أسعار 11 شركة مقابل 12 شركة تراجعت أسعارها و21 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة أفضل صعود مرتفعا بنسبة 7ر19 بالمائة وأغلق على 109 بيسات، وارتفع سهم شركة الأسماك العمانية بنسبة 4ر13 بالمائة وأغلق على 76 بيسة، وصعد سهم الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة بنسبة 5ر5 بالمائة وأغلق على 76 بيسة.

وتصدر سهم بنك العز الإسلامي الأسهم الخاسرة وأغلق على 70 بيسة مرتفعا بنسبة 3ر11 بالمائة، وتراجع سهم المتحدة للتمويل بنسبة 8ر8 بالمائة وأغلق على 62 بيسة، وهبط سهم الغاز الوطنية إلى 153 بيسة متراجعا بنسبة 2ر7 بالمائة.