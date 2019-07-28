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تكريم المشاركين في برنامج تنمية مهارات المحاسبين القانونيين

الأحد 28 يوليو 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

تكريم المشاركين في برنامج تنمية مهارات المحاسبين القانونيين

 

مسقط – الرؤية

اختتمت جمعية المحاسبين القانونيين العمانية فعاليات برنامج تنمية مهارات المحاسبين، بمشاركة مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتم توزيع الشهادات التدريبية وتكريم المشاركين وضيوف الحفل من ممثلي المؤسسات والشركات المشاركة بإدارات التدريب والموارد البشرية تحت رعاية سعادة الشيخ محفوظ بن علي آل جمعة عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين العمانية ونائبه الدكتور محمد رضا قاسم اللواتي.
وشارك في البرامج عدد كبير من موظفي القطاع العام  إلى جانب موظفي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومركز التوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تقاعد وزارة الدفاع وجمعية المرأة العمانية. والقطاع الخاص جامعة البريمي وشركة إسمنت عمان وشركة التأمين العربية ومشاركة من شركات المقاولات وعدد من الأفراد المهتمين بالقطاع المحاسبي.
ووزع راعي الحفل سعادة الشيخ محفوظ بن علي آل جمعة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشهادات التدريبية والدروع التكريمية، وأعرب في كلمته عن بالغ سعادته بكثافة المشاركات والاهتمام بالبرامج التدريبية المهنية التي لاقت إقبالا واسعا من عدة جهات مختلفة لتلقي التدريب والتأهيل في المجالات المتخصصة من أمكنة مختلفة.
وقال الدكتور محمد رضا قاسم اللواتي نائب رئيس الجمعية إن البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على تقديم خدمات تاهيلية وتدريبية متميزة لكل المنتمين لمهن المحاسبة والمراجعة والتدقيق في كافة القطاعات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج معنية بالمراجعة والتدقيق.

 

 

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