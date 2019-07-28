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"استشارية تنمية الصفيلح" تبحث أوضاع المصائد

الأحد 28 يوليو 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

"استشارية تنمية الصفيلح" تبحث أوضاع المصائد

مسقط - الرؤية


عقدت اللجنة الاستشارية لتنمية وإدارة مصائد الصفيلح اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الثروة السمكية للثروة السمكية، وعضوية أصحاب السعادة والي مرباط ووالي سدح وقيادة شرطة محافظة ظفار ومدير عام تنمية الموارد السمكية ومدير عام الثروة السمكية بظفار وممثلي المجلس البلدي لولايتي مربط وسدح وممثلين عن تجار وغواصي الصفيلح.

واستعرضت اللجنة توصيات محضر الاجتماع السابق للجنة، إلى جانب استعراض نتائج برنامج المسح السنوي لتقييم وضع مصائد الصفيلح قدمها سالم بن أحمد الغساني مدير مركز بحوث الثروة السمكية في صلالة وتم مناقشة وضع المصائد لتحديد مدى إمكانية فتح الموسم من عدمه.

 

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