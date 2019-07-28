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معرض لإبراز جديد المنتجات الحرفية في "مسقط مول"

الأحد 28 يوليو 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

معرض لإبراز جديد المنتجات الحرفية في "مسقط مول"

مسقط – الرؤية

نفذت الهيئة العامة للصناعات الحرفية معرض سوق الحرف لمدة 3 أيام في مسقط مول بالمعبيلة الجنوبية التابعة لولاية السيب وذلك لتسويق المنتجات الحرفية العمانية والتعريف بالصناعات الحرفية العمانية وإقامة عروض حية لها وسط إقبال مميز من مختلف فئات المجتمع. وشكل المعرض فرصة لإبراز جهود الهيئة في مجال تطوير وتنمية الصناعات الحرفية العمانية والحفاظ عليها ولإقامة منفذ تسويقي لمنتجات الحرفيين العمانيين ولمختلف المشاريع الحرفية العمانية.

وضم المعرض مشاريع حرفية تدار بكفاءات وطنية أتاحت للزوار فرص إقتناء مجموعة متميزة من الحرف المطورة شملت المشغولات الفضية كالخناجر العُمانية وأطقم وإكسسوارات الزينة والميداليات وعدد من  الصناعات النحاسية و المنتجات الجلدية كالحقائب، كما شملت المعروضات الحرفية عددا من الصناعات النسيجية من المواد القطنية والصوفية إلى جانب نماذج ومجسمات خشبية للسفن التقليدية ومنتجات متنوعة من الفخار والخزف العماني كالمجامر والأواني والمزهريات الفخارية والخزفية والعديد من المنتجات الحرفية المعروضة ذات الاستخدام المتعدد .

ويأتي تنظيم معرض سوق الحرف ضمن مبادرات الهيئة الرامية إلى إيجاد منافذ تسويقية للحرف المطورة من خلال تدشين منافذ ترويجية للصناعات الحرفية للزوار في أماكن التسوق والجذب السياحي وذلك في إطار دعم الحرفيين وتسويق منتجاتهم ومن أجل النهوض بالقطاع الحرفي ونشر مظلة متكاملة لدعم ورعاية الحرفيين.

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