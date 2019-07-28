المستثمرون العمانيون يستحوذون على 73.5% من المشروعات الجديدة في الدقم

مسقط – العمانية

تشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحولات متسارعة على مختلف الأصعدة، فقد قامت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في النصف الأول من العام الجاري بالتوقيع على 34 اتفاقية حق انتفاع، وبلغ عدد المشاريع الجديدة التي يرغب المستثمرون في إنشائها بالدقم 16 مشروعًا في قطاع الصناعة و11 مشروعًا في مجال الاستثمار السكني التجاري و4 مشاريع في قطاع السياحة و3 مشاريع في مجال الصناعات السمكية.

واستحوذ المستثمرون العمانيون على ما نسبته 5ر73 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع بـ 25 مشروعًا، وضمت قائمة المستثمرين الذين وقعوا اتفاقيات حق انتفاع مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في النصف الأول من العام الجاري مستثمرين من الصين والهند والكويت والإمارات وقطر والأردن ولبنان.

وقامت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في النصف الأول من العام الجاري بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال الطرق بهدف ربط مختلف المناطق الاستثمارية بعضها ببعض، وتعتزم الهيئة خلال الفترة القليلة المقبلة إنشاء طرق جديدة بأطوال تزيد على 86 كيلومترا، وتضمنت اتفاقيات البنية الأساسية التي تم توقيعها في النصف الأول من العام الجاري اتفاقية الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ طريق من مطار الدقم إلى رأس مركز بطول 51 كيلومترا، واتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ الحزمة الثانية من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور بطول 14 كيلومترا، واتفاقية تنفيذ أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ طرق داخلية في حي حديقة الصخور بطول 13 كيلومترا مع مواقف سيارات بمساحة 34 ألف متر مربع، واتفاقية تصميم وإنشاء طريق الخدمة في حي الأمان، واتفاقية تصميم وإنشاء محطة إضافية لمعالجة الصرف الصحي، واتفاقية تسوية الأرض في المنطقة اللوجستية (أ) التابعة لميناء الدقم بمساحة 5ر5 هكتار.

وأشارت بيانات إحصائية صادرة عن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى أن عدد مشاريع البنية الأساسية قيد التنفيذ بلغت بنهاية العام الماضي 26 مشروعًا من بينها 15 مشروعًا في مجال الأعمال الإنشائية و11 مشروعًا في مجال الخدمات الاستشارية، وبلغ عدد المشاريع في مرحلة التناقص (المناقصات) 8 مشاريع، وفي مجال الصيانة 4 مشاريع.

ويعد ميناء الدقم متعدد الأغراض أحد أهم المشاريع الحكومية المنفذة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويتميز بموقعه الجغرافي على خطوط الملاحة العالمية وبالقرب من الأسواق الإفريقية والآسيوية.

وتعد مصفاة الدقم أكبر مشروع استثماري مشترك بين دولتين خليجيتين، إذ إنه مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية.

وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حالياً إنشاء ميناء الصيد البحري ومجمع الصناعات السمكية، وقد قامت الهيئة خلال العام الجاري بزيادة عمق الميناء ليصل إلى 10 أمتار بدلًا من 6 أمتار لاستقطاب سفن الصيد الكبيرة التي تعمل في أعالي البحار وزيادة القيمة الاقتصادية للميناء الذي سيصبح أول ميناء صيد في السلطنة يصل عمقه إلى هذا المستوى.

وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ العديد من المشاريع للقطاع الخاص، وقد بلغ عدد اتفاقيات حق الانتفاع التي تم توقيعها مع القطاع الخاص حتى نهاية العام الماضي 196 اتفاقية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 2ر14 مليار دولار أمريكي.