"البحث العلمي" يشارك بـ 7 طلاب في "منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2019"

مسقط – الرؤية

يشارك مجلس البحث العلمي في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب الذي تستمر فعالياته لأسبوعين بمشاركة سبعة طلاب من تخصصات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة من مختلف مؤسسات التعليم العالي العمانية، وسيقوم الطلبة المشاركون في المنتدى بعرض مشروعاتهم العلمية في قاعات المنتدى المختلفة، إلى جانب حضور محاضرات وحلقات عمل وزيارات ميدانية إلى جامعات إكسفورد وكامبردج وإمبريال كوليج، وزيارات إلى المختبرات العلمية والمعاهد والشركات العالمية، بمشاركة أكثر من خمسمائة باحث وطالب من مختلف دول العالم.

وتتنوع المشاريع البحثية الطلابية العمانية المشاركة، حيث تعرض آلاء الحراصية من الكلية التقنية العليا مشروعها الابتكاري بعنوان مكيف الهواء الحراري، وتستعرض أروى المسكرية من جامعة السلطان قابوس مشروعها العلمي بعنوان مستشعر الحالة الصلبة المعتمد على غشاء رقيق ومزين بجسيمات النانو الذهبية، وتشارك سارة الحوسنية من جامعة السلطان قابوس بتطبيق إلكتروني بعنوان تطبيق واقع السياحة المعززالمدمج، وتقوم سارة الكلبانية بعرض مشروعها بعنوان بوليمر مستخرج من نوع جديد من الفطريات، وتشارك نور الريامية بمشروع علمي بعنوان استخدام مخلفات الأسماك لإنتاج سماد عضوي تجاري وقابل للتسويق، أما بشائر البلوشي من الكلية التقنية العليا فمشروعها يتحدث عن زيادة كفاءة الألواح الشمسية عن طريق التبريد، ويشارك الطالب عمر المسكري من الكلية التقنية بإبراء بمشروع سوار ذكي يستخدمه العاملون في مؤسسات البناء والإنشاءات للتنبؤ بالمخاطر التي قد تحدث في مكان العمل لتقليل المخاطر.

ويحرص مجلس البحث العلمي على المشاركة السنوية في المنتدى، وبدأها قبل 3 أعوام بابتعاث الطلبة منذ 2016م، وارتفع العدد إلى 6 مشاركين في عام 2017م، ثم 12 مشاركا في عام 2018م، واهتمت العديد من والمؤسسات برعاية مشاركة الطلبة في هذا المنتدى العلمي العالمي، بعد نجاح المشاركات السابقة في المنتدى، وقدمت الجمعية البريطانية العمانية دعمها هذا العام لاهتمامها بتمكين الشباب العُماني في العلوم والابتكار، إضافةً إلى الطيران العماني الناقل الوطني للمشاركين.