الأحد, 28 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

موسم تبسيل واعد

الأحد 28 يوليو 2019 08:24 ص بتوقيت مسقط

موسم تبسيل واعد

مُؤشرات واعدة أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة عن موسم حصاد وتبسيل 2019، تعكس تجذُّر هذه الظاهرة الوطنية في العُرف المجتمعي، الذي حافظ عليه العُمانيون في إطار اهتمامهم بالنخلة ورعايتها طوال السنوات الماضية.

كما أنَّ العديد من الرسائل التي وجَّهتها الوزارة للمزارعين -سواءً بضرورة سعيهم لزيادة تصدير منتجاتهم من محصول البسور لهذا العام والأعوام المقبلة، أو ضرورة اهتمامهم بجودة المنتج الذي يتم توريده للوزارة، أو ما يتم تصديره مباشرة بواسطتهم للأسواق الخارجية- يعمِّق حجم المردود الاقتصادي الإيجابي عليهم وعلى المحصول، ويهيئ الفرصة أمام المزارعين لإيجاد أسواق بديلة وجديدة يتم فيها تسويق منتج البسور، في مسعى يتكامل مع الدعم الحكومي العيني، والسعي لتمويل بعض منتجات أنواع النخيل كالمدلوكي وأبو نارنجة إلى تمور بدلا من تبسيلها؛ نظرًا لجدواها الاقتصادية، وحاجة السوق المحلي والخارجي لها.

وتعدُّ التعديلات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة على مناقصة المناولة وتجهيز البسور ومزايدة بيعه هذا العام، توجُّها حصيفًا سيُسهم في تقليل الفاقد من الخسائر والحد منها مقارنة بالأعوام السابقة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 مايو 2017

نهاية موسم.. وحكاية موسم مُنْتَظر

المزيد

04 فبراير 2018

الصناعة العمانية.. نمو واعد

المزيد

17 يوليو 2017

إستراتيجية طموحة وقطاع واعد

المزيد

30 يونيو 2016

اللوجيستيات.. مستقبل اقتصادي واعد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تستضيف معرض النفط الثقيل.. 2 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

"النفط والغاز" توقع اتفاقية استكشاف ومشاركة إنتاج مع "بي بي" و"إيني".. الأربعاء

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تتوجه إلى الديار المقدسة

المحليات - أخبار

زخات شهب البرشاويات تضيء سماء السلطنة في عيد الأضحى

المحليات - أخبار

"صلالة لعلم النفس" يوصي بالتوسع في الخدمات الإرشادية والنفسية النمائية والوقائية والعلاجية

المحليات - أخبار

بن علوي يبحث التطورات الإقليمية في طهران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

سقوط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بمسقط

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة