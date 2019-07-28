موسم تبسيل واعد

مُؤشرات واعدة أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة عن موسم حصاد وتبسيل 2019، تعكس تجذُّر هذه الظاهرة الوطنية في العُرف المجتمعي، الذي حافظ عليه العُمانيون في إطار اهتمامهم بالنخلة ورعايتها طوال السنوات الماضية.

كما أنَّ العديد من الرسائل التي وجَّهتها الوزارة للمزارعين -سواءً بضرورة سعيهم لزيادة تصدير منتجاتهم من محصول البسور لهذا العام والأعوام المقبلة، أو ضرورة اهتمامهم بجودة المنتج الذي يتم توريده للوزارة، أو ما يتم تصديره مباشرة بواسطتهم للأسواق الخارجية- يعمِّق حجم المردود الاقتصادي الإيجابي عليهم وعلى المحصول، ويهيئ الفرصة أمام المزارعين لإيجاد أسواق بديلة وجديدة يتم فيها تسويق منتج البسور، في مسعى يتكامل مع الدعم الحكومي العيني، والسعي لتمويل بعض منتجات أنواع النخيل كالمدلوكي وأبو نارنجة إلى تمور بدلا من تبسيلها؛ نظرًا لجدواها الاقتصادية، وحاجة السوق المحلي والخارجي لها.

وتعدُّ التعديلات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة على مناقصة المناولة وتجهيز البسور ومزايدة بيعه هذا العام، توجُّها حصيفًا سيُسهم في تقليل الفاقد من الخسائر والحد منها مقارنة بالأعوام السابقة.