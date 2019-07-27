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السلطنة تستضيف معرض النفط الثقيل.. 2 سبتمبر

السبت 27 يوليو 2019 09:12 م بتوقيت مسقط

السلطنة تستضيف معرض النفط الثقيل.. 2 سبتمبر

 

مسقط - العمانية

 

 تستضيف السلطنة في الثاني من شهر سبتمبر المُقبل النسخة العاشرة من مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي 2019 الذي سيُقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر عدة أيام.

ويشكل المؤتمر منصة سنوية تجمع أبرز الخبراء والمتخصصين من سلسلة قيمة قطاع النفط الثقيل لتبادل المعارف والرؤى ووجهات النظر حول أحدث التقنيات والحلول الخاصة بالإنتاج والتحديث المستدام للنفط الثقيل والموارد الخام حيث تعد هذه الفعالية الأبرز عالمياً في قطاع النفط الثقيل حيث تركز على أعمال الشق العلوي والشق الأوسط والشق السفلي.

وستركز جلسات المؤتمر التقني على آخر التطورات في الإغراق الكيميائي وتحديث تقنيات الإنتاج ودور البحث والتطوير في تحقيق أقصى استفادة من النفط الثقيل وتحليل وتكامل البيانات وأساليب الدمج في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، إضافة إلى إنتاج النفط الثقيل وغيرها من المواضيع الأخرى. وتتضمن الفعالية مؤتمرا استراتيجيا يستمر يومين ومؤتمر تقنية لمدة ثلاثة أيام إلى جانب معرض مُصاحب، كما تتضمن الفعالية حلقات نقاشية وفرصا للتفاعل والتواصل مع أبرز قادة قطاعي النفط والغاز وموفري الخدمات التقنية من جميع أنحاء العالم.

ويشارك في المؤتمر عدد من شركات النفط الوطنية والدولية وموفري الخدمات التقنية وأكثر من 80 من خبراء النفط الثقيل من أنحاء العالم.

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