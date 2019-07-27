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تستهدف زيادة القيمة المضافة وتشمل منطقة امتياز على مساحة 3100 كم مربع

"النفط والغاز" توقع اتفاقية استكشاف ومشاركة إنتاج مع "بي بي" و"إيني".. الأربعاء

السبت 27 يوليو 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

"النفط والغاز" توقع اتفاقية استكشاف ومشاركة إنتاج مع "بي بي" و"إيني".. الأربعاء

الرؤية – نجلاء عبدالعال

توقع حكومة السلطنة ممثلة في وزارة النفط والغاز الأربعاء المُقبل اتفاقية مع شركة بي. بي وشركة إيني الإيطالية للقيام بعمليات الاستكشاف ومشاركة الإنتاج لمنطقة الامتياز- مربع 77، والتي تقع في وسط السلطنة على مساحة 3100 كم مربع تقريباً، وتبعد حوالي 30 كم شرق منطقة الامتياز- مربع 61 والتي تضم حقل خزان الذي بدأ الإنتاج منه منذ أكثر من عام، ومشروع حقل غزير.

وتمثل الاتفاقية نقلة نوعية في قطاع الغاز بالسلطنة حيث تضم اثنتين من كبرى الشركات المنقبة عن الغاز بالعالم واللتين حقق كل منهما اكتشافات كبيرة في قطاع الغاز في العالم بدأت بشركة بي بي التي سجلت اكتشافا ضخما للغاز في حقل خزان وهو الأكبر من نوعه في السلطنة وتلاه توسيع منطقة الامتياز لمساحة أكبر، وقد بدأت شركة بي. بي. الإنتاج من المرحلة الأولى لحقل خزّان للغاز، قبل الموعد المُحدد، وبأقل من الموازنة الموضوعة للمشروع بإنتاج متوقع يناهز 1 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، ومن المتوقع بدء إنتاج أول دفعة غاز في غزير في عام 2021 أما شركة إيني الإيطالية فقد سجلت اكتشافاً للغاز هو الأكبر من نوعه في جمهورية مصر العربية مؤخرًا.

ويُعد مربع 77 واعدًا لعدة أسباب منها مجاورته لمربع 61 الذي يضم حقل خزان وما يتوقع أن المنطقة المجاورة بها مخزون نفطي ضخم، كما أن مربع 77 وهو مربع جديد سيستفيد من الدراسات التي أجريت على المنطقة المجاورة والمعدات الاستكشافية الموجودة بالفعل.

وتتبع وزارة النفط والغاز سياسة جديدة ضمن استراتيجيتها لاستدامة القطاع النفطي وتتضمن الاستفادة القصوى من النفط والغاز وزيادة القيمة المضافة منه، ولذلك فإنَّ وزارة النفط ستعمل على تصنيع الغاز المستخرج ضمن الاستثمارات المرتبطة بالحقل.

ويأتي توقيع الاتفاقية النهائية الأربعاء المُقبل بين وزارة النفط والغاز وكل من شركة بي بي وإيني بعد أكثر من 6 أشهر من المناقشات التفصيلية للانتهاء من تفاصيل الاتفاقية النهائية لحقوق الاستكشاف ومشاركة الإنتاج بين الشركتين؛ حيث تمَّ في منتصف يناير الماضي التوقيع على اتفاقية أولية بهذا الشأن.

 

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