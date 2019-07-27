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إنجاز 43 ألف معاملة إلكترونية عبر "استثمر بسهولة"

السبت 27 يوليو 2019 08:11 م بتوقيت مسقط

إنجاز 43 ألف معاملة إلكترونية عبر "استثمر بسهولة"

 

مسقط - العمانية

بلغ عدد المعاملات الإلكترونية التي تمَّ تقديمها عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" خلال النصف الأول من العام الجاري (43141) معاملة مقارنة بـ (60420) معاملة تم تقديمها خلال الفترة نفسها من العام 2018م، حيث يعود هذا التراجع إلى عدد المعاملات الملغية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المعاملات الملغية التي تم تقديمها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ (3110) معاملات مقارنة بـ (22333) معاملة تم إلغاؤها خلال الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة قيام عدد كبير من أصحاب السجلات بإلغاء سجلاتهم التجارية غير الفاعلة خلال العام الماضي 2018م، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن المعاملات الجديدة التي تم تقديمها في الأشهر الستة الماضية من العام الجاري شهدت ارتفاعًا من خلال تسجيل (8576) معاملة مقارنة بـ (7781) معاملة جديدة تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام 2018م، كما تم خلال النصف الأول من العام الجاري تعديل (31455) معاملة مقارنة بـ (30306) معاملات تم تعديلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن توجه المستثمرين لإجراء معاملاتهم عن طريق استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية المقدمة عبر البوابة ساهم في سرعة إنجاز عدد المعاملات وارتفاعها وتحقيق وضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركة إلكترونياً بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والحد من عمليات التجارة المستترة.

 

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