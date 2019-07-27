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طلبات اكتتاب بـ 157 مليون ريال على سندات التنمية الحكومية

السبت 27 يوليو 2019 08:11 م بتوقيت مسقط

طلبات اكتتاب بـ 157 مليون ريال على سندات التنمية الحكومية

مسقط - العمانية

أعلن البنك المركزي العُماني عن نتائج مزاد الإصدار رقم 61 من سندات التنمية الحكومية فقد بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب (على الأساس التنافسي فقط) (157) مليونًا و(110) آلاف و(200) ريال عُماني، فيما بلغ إجمالي قيمة السندات المخصصة للإصدار (100) مليون ريال عماني.

وأفاد البنك في بيان له بأنَّ العائد المقبول في المتوسط بلغ (92ر4) بالمائة وبلغ السعر المقابل للعائد (101) ريال عماني و(450) بيسة، فيما بلغ الحد الأعلى للعائد المقبول (10ر5) بالمائة وبلع السعر المقابل للعائد (100) ريال عماني و(655) بيسة، وبلغ الحد الأدنى للعائد المقبول (70ر4) بالمائة، فيما بلغ السعر المُقابل للعائد (102) ريال عماني و(425) بيسة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه السندات سوف تصدر لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الثالث والعشرين من شهر يوليو 2019 وتستحق الأداء في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 2024م، وتحمل سعر فائدة سنوي (كوبون) 25ر5 بالمائة.

 

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