4397 طلبا للعلامات والتراخيص والوكالات التجارية في الربع الأول

مسقط – العمانية

قالت وزارة التجارة والصناعة إنَّ عدد طلبات العلامات والتراخيص والوكالات التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ (4397) طلبا.

وأشارت دائرة الإحصاء بالوزارة إلى أن العلامات التجارية خلال الربع الأول من العام 2019م تمثلت في (2623) طلبا للعلامات التجارية و(116) طلبا في مجال البراءات و(6) طلبات للنماذج الصناعية و(56) طلبًا لحق المؤلف.

وفيما يتعلق بالتراخيص التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري فقد تمثلت في (879) طلبا للتصاريح التجارية و(411) طلبا لتراخيص الاستيراد و(37) طلبا لتصاريح المعارض. أما فيما يخص الوكالات التجارية فقد تضمنت (138) طلبا للوكالات التجارية بأنواعها و(15) طلبا لتراخيص بيع المنتجات النفطية بأنواعها و(116) طلبا للتراخيص المهنية بأنواعها.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة على دعمها المستمر لقدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعَّال والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.