تسجيل أكثر من 201 ألف عماني في صناديق تقاعد القطاع العام بنهاية أبريل

مسقط – العمانية

بلغ إجمالي العمانيين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام التي تشمل صناديق تقاعد الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني والبنك المركزي العُماني حتى نهاية أبريل 2019م نحو 201 ألف و532 عمانيا بانخفاض نسبته 1ر0 بالمائة مقارنة بنهاية شهر مارس 2019م.

وأشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد الذكور العمانيين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام بلغ 118 ألفا و623 مواطنا فيما بلغ عدد الإناث 82 ألفا و909.

وفيما يتعلق بفئات الأجر الخاضع للاشتراك ومقارنة بشهر مارس 2019م، انخفضت الفئة التي تتقاضى أجرا خاضعا للاشتراك ما بين 1000 ريال عماني إلى أقل من 2000 ريال عماني (رغم أنها ما زالت تشكل العدد الأكبر بين العمانيين العاملين بالقطاع العام) بنسبة 1ر0 بالمائة إلى 61 ألفا و34 مواطنا (منهم 35 ألفا و817 من الذكور و25 ألفا و217 من الإناث).

كما انخفضت فئة من يتقاضون أجرا بين 700 ريال عماني وأقل من 800 ريال عماني بنسبة 1ر0 بالمائة لتصل إلى 35 ألفا و651 مواطنا (منهم 14 ألفا و840 من الذكور و20 ألفا و811 من الإناث).

وارتفع العدد في فئة من يتقاضون أجرا بين 800 ريال عماني إلى أقل من 900 ريال عماني بنسبة 9ر0 بالمائة حيث بلغ عددهم 31 ألفا و530 مواطنا (منهم 14 ألفا و172 من الذكور و17 ألفا و358 من الإناث).

أما فئة الأجور بين 325 ريالا عمانيا وأقل من 400 ريال عماني فقد بلغ عددهم 20 ألفا و100 مواطن (منهم 18 ألفا و347 من الذكور وألف و753 من الإناث) بانخفاض نسبته 8ر0 بالمائة.

وانخفضت نسبة من يتقاضون أجرا بين 500 ريال عماني إلى أقل من 600 ريال عماني بـ 6ر0 بالمائة ليبلغ عددهم 16 الفا و174 مواطنا (منهم 12 ألفا و479 من الذكور و3 آلاف و695 من الإناث).

وفي فئة بين 600 ريال عماني إلى أقل من 700 ريال عماني بلغ العدد 19 ألفا و916 مواطنا (منهم 11 ألفا و281 من الذكور و8 آلاف و635 من الإناث) بنسبة انخفاض بلغت 2ر0 بالمائة.

كما بلغ عدد الذين يتقاضون أجرا بين 900 ريال عماني إلى أقل من 1000 ريال عماني 7 آلاف و748 مواطنا (الذكور منهم 3 آلاف و890 والإناث 3 آلاف و858) بنسبة ارتفاع قدرها 3ر2 بالمائة.

وانخفض العدد في الفئة بين 400 ريال عماني إلى أقل من 500 ريال عماني بنسبة 3ر2 بالمائة ليبلغ 4 آلاف و479 مواطنا (منهم 4 آلاف و48 من الذكور و431 من الإناث).

وانخفضت نسبة من يتقاضون أجورا من 2000 ريال عماني وأكثر بـ 7ر2 بالمائة حيث بلغ عددهم 4 آلاف و900 مواطن (منهم 3 آلاف و749 من الذكور وألف و151 من الإناث).

وبحسب فئات السن للمسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام يظل العدد الأكبر في الفئة بين 35 و39 عاما حيث بلغ عددهم 52 ألفا و574 تلتها الفئة بين 30 و34 عاما حيث بلغ العدد 49 ألفا و739 مواطنا ثم الفئة بين 40 و44 عاما حيث بلغ العدد 35 ألفا و535 مواطنا والفئة بين 25 و29 عاما حيث بلغ العدد 23 ألفا و827 مواطنا. وبلغ العدد في الفئة بين 45 و49 عاما، 18 ألفا و624 مواطنا وفي الفئة بين 50 و54 عاما 10 آلاف و776 مواطنا وفي الفئة من 55 إلى 59 عاما، 6 آلاف و790 مواطنا وفي الفئة من 20 إلى 24 عاما، 3 آلاف و140 مواطنا.

فيما بلغ العدد في الفئة من 60 إلى 64 عاما 372 مواطنا وفي الفئة 65 عاما فأكثر 138 مواطنا وفي الفئة من 15 إلى 19 عاما 17 مواطنا.