4.5% تراجعا في عرض النقد بمعناه الضيق

مسقط – العمانية

تشير بيانات المسح النقدي في نهاية أبريل 2019 إلى تراجع في عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 5ر4 بالمائة مقارنة مع أبريل 2018 ليصل إلى حوالي 5 مليارات ريال عماني.

أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي فقد شهد نموًا بنسبة 8ر9 بالمائة خلال نفس الفترة.

وانعكاسًا لهذه التطورات ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 2ر5 بالمائة خلال نفس الفترة ليصل إلى حوالي 1ر17 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2019.

وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التقليدية، تشير البيانات إلى استمرار الاتجاه التصاعدي فيها انسجامًا مع التطورات السائدة في أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وضمن هذا السياق، ارتفع المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال العماني إلى 903ر1 بالمائة في أبريل 2019 من 671ر1 بالمائة في أبريل 2018.

بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني إلى 369ر5 بالمائة من 161ر5 بالمائة خلال نفس الفترة، وقد واصل سعر الفائدة على الإقراض بالريال العماني في سوق بين البنوك المحلية اتجاهه الصعودي مرتفعًا إلى 638ر2 بالمائة في أبريل 2019 مقارنة مع 714ر1 بالمائة في أبريل 2018.

كما وصل متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى 983ر2 بالمائة سنويًا خلال أبريل 2019.