التدريب على اللغة الإنجليزية في "غرفة الظاهرة"

عبري – الرؤية

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الظاهرة ممثلاً بلجنة تنظيم سوق العمل برنامجا تدريبيا في مجال اللغة الإنجليزية ويستمر حتى الأول من شهر أغسطس القادم، وتقدمه بثينة بنت عبدالله المنظرية.

ويهدف البرنامج الى تعزيز مهارات المشاركين في اللغة الإنجليزية من حيث القراءة والكتابة والاستماع وبلغ عدد المشاركين في البرنامج 55 مشاركا ومشاركة من أصحاب وصاحبات الأعمال وموظفي القطاع الخاص وطلبة الكليات والمدارس. وقالت ميمونة بنت عبدالله المجرفية رئيسة لجنة تنظيم سوق العمل: يأتي تنظيم البرنامج ضمن الخطة التدريبية التي أقرها فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة بهدف صقل وتطوير مهارات المشاركين في اللغة الإنجليزية.