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محاضرات توعوية وورش عمل في ختام أسبوع العمل الاجتماعي السادس بالبريمي

السبت 27 يوليو 2019 08:06 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

رَعَى سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي، اختتامَ أسبوع العمل الاجتماعي السادس، الذي نظَّمته دائرة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وألقى الشيخ عبدالله بن سالم بن غصن المعمري مدير الدائرة، كلمة؛ أكد من خلالها أنَّ وزارة التنمية الاجتماعية تولي قطاع الشباب اهتماما كبيرا؛ سعيا منها لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها؛ بهدف إكسابهم مهارات ذات الطابع الاجتماعي، وأضاف أنَّ فعاليات الأسبوع السادس -الذي نفذته الدائرة بالبريمي- اشتمل على عدة محاور؛ منها: المحور الاجتماعي الذي يركز على مخاطر وتهديدات المشكلات الاجتماعية كالمخدرات والأحداث والابتزاز الإلكتروني، وكيفية المحافظة على المبادئ والقيم العمانية الأصيلة.

وأضاف أنَّ المحور الاقتصادي كان ضمن فعاليات الأسبوع وتنمية التفكير الريادي وتعزيز ثقافة الاعتماد على العمل الحر، وزيادة دخل أسر الضمان الاجتماعي، وتشجيع وتسويق بعض المنتجات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود اقتصاديًّا، مشيرا إلى أنَّ المحور الثقافي الترفيهي شمل تنظيم معسكرات العمل الشبابية والملتقيات؛ بهدف استثمار أوقات الشباب في الفترة الصيفية.

وشهد أسبوع العمل الاجتماعي السادس بالبريمي، إقامة محاضرات توعوية وورش عمل في الإسعافات والإنقاذ ودورات تدريبية مختلفة في ولايتي البريمي ومحضة، ويوما مفتوحا في ولاية السنينة، كما شملت الفعاليات ملتقى أسريا "مرحبا الساع" بمتنزه الواحة؛ تضمَّن عددًا من الأنشطة والمسابقات الثقافية للأطفال والمسنين وأمسيات شعرية.

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