"بلدية مسقط" تكرم المشاركين في ورشة بيت البرندة

مسقط - الررؤية

اختتمت بلدية مسقط فعاليات الورشة الصيفية "قوة الألوان" ببيت البرندة، بإقامة معرض تضمَّن أعمالَ الأطفال المشاركين؛ تكريمًا لجهودهم وتعزيزًا لمواهبهم الفنية التي تضمَّنت مواضيع بيئية تُعنى بتوجهات العمل البلدي ومبادئه.. ورعى حفل افتتاح المعرض مساعد مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى.

وقال عبدالله بن مبارك العبري مرشد سياحي بمتحف بيت البرندة: سُعداء بنجاح فعاليات الورشة الصيفية للطلاب، والتي هدفتْ لاكتشاف المواهب الإبداعية، وتنمية قدراتهم الفنية الواعدة، وجاءت هذه الورشة بهدف استغلال الإجازة الصيفية. واستهدفتْ الورشة الصيفية 60 مشاركا بالتعاون مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا، والكلية العلمية للتصميم، وتعد هذه الورشة الثانية عشرة من نوعها التي ينظمها متحف بيت البرندة في كل عام بأفكار وأساليب فنية متجددة؛ وذلك استكمالا لجهود وإنجازات بلدية مسقط التي تخدم كافة أفراد المجتمع.

وكرم راعي الحفل الأطفال المشاركين، الذين أسهموا في دعم أهداف الورشة التي حرصت على توجيه مواهبهم نحو تعزيز الوعي البيئي من خلال استغلال موارد البيئة، وإعادة استخدامها بطرق فنية مبتكرة، وذلك بما تضمنته من أنشطة تطبيقية مختلفة.

وتنوعَّت أعمال المشاركين في ورشتي "إعادة التدوير" و"البيئة البحرية" ما بين رسومات ولوحات فنية إبداعية، ومجسمات تمَّ التعامل معها بإعادة تدويرها لمخرجات ومجسمات مبتكرة ومتنوعة؛ حيث استعرضَ المشاركون أعمالهم مع شرح حول طبيعة الأعمال المنفذة، وقد حملت أعمال المعرض لمسات طفولية من خلال الموضوعات التي كانت متناسبة بالمرحلة العمرية للأطفال، وتمتاز بمخيلة تحمل الكثير من الإبداع؛ وعبّرت أعمالهم عن عالمهم وما يحيط بهم؛ إذ جسَّدوا قطع غيار السيارات على هيئة فنون إبداعية مبتكرة، لتنتج عنها قطع جميلة وبراويز ملونة معلقة على زوايا المعرض، كما سيطر الكولاج على الأعمال التي حملت أفكاراً كثيرة، ومواد مأخوذة من البيئة والبيئة البحرية.. ويُذكر أنه أعمار المشاركين تراوحت بين 10 و16 سنة.