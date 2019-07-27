السبت, 27 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

اعتماد أكاديمي دولي لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس

السبت 27 يوليو 2019 08:04 م بتوقيت مسقط

IMG_9736
IMG_9749

 

 

مسقط - الرؤية

حصلتْ كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس على الاعتماد الأكاديمي من المؤسسة الألمانية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي (FIBAA)، لمدة 5 سنوات حتى نهاية ربيع 2024؛ وذلك بعد تنفيذ عدد من الخطوات الإجرائية، التي بدأتها الكلية برسم خارطة طريق للاعتماد الأكاديمي (2016-2020).

وكانتْ أولى الخطوات زيارة نظيراتها من الكليات في الوطن العربي، والتي حصلت على الاعتماد الأكاديمي لاستقراء تجاربها في الاعتماد، ثم بعد ذلك تم اختيار مؤسسة الـ FIBAAللإشراف على عمليات الاعتماد الأكاديمي بالكلية، وشرعت الكلية في الإيفاء بمتطلبات معايير الاعتماد الدولية مباشرة بعد توقيع العقد مع مؤسسة الاعتماد في أكتوبر 2018، كما تم  العمل أولاً على نشر ثقافة الاعتماد في الكلية عن طريق تنفيذ عدد من حلقات العمل والبرامج التدريبية، ثم كتابة تقرير الدراسة الذاتية وإعداد الوثائق وفقا لموجهات المؤسسة الدولية، ثم استقبال فريق الخبراء من المؤسسة الذي زار الكلية في أبريل الماضي، واطلع الفريق على إمكانيات الكلية والجامعة، وأجرى بعض اللقاءات مع إدارة الجامعة والكلية والمجلس الاستشاري للكلية، إلى جانب لقاءات أخرى مع أساتذة وطلاب وخريجي الكلية وأصحاب العمل.

وأشاد تقرير المؤسسة بأداء الكلية وبجامعة السلطان قابوس، وتم نشر التقرير على موقع المؤسسة (FIBAA) وقد عكس التقرير استيفاء الكلية لجميع متطلبات الاعتماد الدولي، وتمكنت الكلية من التفوق في 8 معايير من معايير الاعتماد الدولي ومتطلبات الجودة؛ هي: معيار البرنامج الأكاديمي ومكانته في الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي (الجامعة)، ودعم الطلاب من قبل أعضاء هيئة التدريس، وإدارة البرنامج، إضافة لمعيار الدعم الإداري للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية من الكلية، والخدمات الأكاديمية المساندة، إلى جانب الإرشاد المهني وخدمة التوظيف، وتوصيف البرنامج والمناهج، والأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي.

كما حصلتْ الكلية على تقدير استثنائي في معيار توفر المصادر والمراجع وقاعدة البيانات في مجال القانون.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 يناير 2019

جامعة السلطان قابوس تنظم ملتقى الخريجين الثاني لكلية الحقوق

المزيد

16 مارس 2019

أكاديمي من جامعة السلطان قابوس يحصل على أفضل بحث علمي في مؤتمر دولي

المزيد

04 ديسمبر 2016

انطلاق أول حملة تطوعية لكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس

المزيد

15 مايو 2018

أكاديمي بجامعة السلطان قابوس يصدر كتابا عن طرق التحاليل الميكروبية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تستضيف معرض النفط الثقيل.. 2 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

"النفط والغاز" توقع اتفاقية استكشاف ومشاركة إنتاج مع "بي بي" و"إيني".. الأربعاء

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تتوجه إلى الديار المقدسة

المحليات - أخبار

زخات شهب البرشاويات تضيء سماء السلطنة في عيد الأضحى

المحليات - أخبار

"صلالة لعلم النفس" يوصي بالتوسع في الخدمات الإرشادية والنفسية النمائية والوقائية والعلاجية

المحليات - أخبار

بن علوي يبحث التطورات الإقليمية في طهران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

سقوط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بمسقط

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة