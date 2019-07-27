اعتماد أكاديمي دولي لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

حصلتْ كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس على الاعتماد الأكاديمي من المؤسسة الألمانية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي (FIBAA)، لمدة 5 سنوات حتى نهاية ربيع 2024؛ وذلك بعد تنفيذ عدد من الخطوات الإجرائية، التي بدأتها الكلية برسم خارطة طريق للاعتماد الأكاديمي (2016-2020).

وكانتْ أولى الخطوات زيارة نظيراتها من الكليات في الوطن العربي، والتي حصلت على الاعتماد الأكاديمي لاستقراء تجاربها في الاعتماد، ثم بعد ذلك تم اختيار مؤسسة الـ FIBAAللإشراف على عمليات الاعتماد الأكاديمي بالكلية، وشرعت الكلية في الإيفاء بمتطلبات معايير الاعتماد الدولية مباشرة بعد توقيع العقد مع مؤسسة الاعتماد في أكتوبر 2018، كما تم العمل أولاً على نشر ثقافة الاعتماد في الكلية عن طريق تنفيذ عدد من حلقات العمل والبرامج التدريبية، ثم كتابة تقرير الدراسة الذاتية وإعداد الوثائق وفقا لموجهات المؤسسة الدولية، ثم استقبال فريق الخبراء من المؤسسة الذي زار الكلية في أبريل الماضي، واطلع الفريق على إمكانيات الكلية والجامعة، وأجرى بعض اللقاءات مع إدارة الجامعة والكلية والمجلس الاستشاري للكلية، إلى جانب لقاءات أخرى مع أساتذة وطلاب وخريجي الكلية وأصحاب العمل.

وأشاد تقرير المؤسسة بأداء الكلية وبجامعة السلطان قابوس، وتم نشر التقرير على موقع المؤسسة (FIBAA) وقد عكس التقرير استيفاء الكلية لجميع متطلبات الاعتماد الدولي، وتمكنت الكلية من التفوق في 8 معايير من معايير الاعتماد الدولي ومتطلبات الجودة؛ هي: معيار البرنامج الأكاديمي ومكانته في الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي (الجامعة)، ودعم الطلاب من قبل أعضاء هيئة التدريس، وإدارة البرنامج، إضافة لمعيار الدعم الإداري للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية من الكلية، والخدمات الأكاديمية المساندة، إلى جانب الإرشاد المهني وخدمة التوظيف، وتوصيف البرنامج والمناهج، والأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي.

كما حصلتْ الكلية على تقدير استثنائي في معيار توفر المصادر والمراجع وقاعدة البيانات في مجال القانون.