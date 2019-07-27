مكالمات الهند بأسعار خاصة من "أوريدو"

مسقط – الرؤية

أضافتOoredoo عرضا جديدا لباقة المكالمات الدولية، لضمان بقاء عملائها على اتصال دائم بأحبائهم وذويهم في الهند. وأصبح بإمكان جميع عملاء خدمة الدفع المسبق وأعمال التجارية وعملاء المشتركين بخدمة شهري الجديد الاستمتاع بهذه العروض بأسعار لا تضاهى وهي الاستمتاع بـ 1,200 دقيقة مقابل 5 ريالات عُمانية فقط فضلاً عن عروضها الحالية والتي تشمل 100 دقيقة مقابل 1 ريال عُماني فقط و500 دقيقة مقابل 3 ريال عُماني فقط، وجميعها سارية لمدة 30 يوما.

وقال فراس بن عبدالله الشيخ، مديرعام مبيعات الأفراد لدىOoredoo يتمحور تركيزنا على تقديم منتجات ذات قيمة مضافة لعملائنا. ولقد جاء اختيارنا للهند لكونها من أكثر الوجهات الدولية التي يتم الاتصال بها في الوقت الراهن. ويسرنا أن نقوم بإضافة باقة جديدة إلى محفظة باقات المكالمات الدولية المميزة من أجل تعزيز تجربة عملائنا، وإبقائهم على اتصال بأحبائهم لفترات أطول وبأقل تكلفة".