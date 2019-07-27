السبت, 27 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

100 شاب مؤهلين لشغل مناصب مهمة مستقبلا بفضل التوجيه والتدريب المكثف

بنك عمان العربي ينظم ورشة عمل ومقابلات توظيف لعدد من خريجي تقنية المعلومات

السبت 27 يوليو 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

بنك عمان العربي ينظم ورشة عمل ومقابلات توظيف لعدد من خريجي تقنية المعلومات

مسقط – الرؤية

نظم بنك عمان العربي فعالية توظيف لخريجي تقنية المعلومات، وتم تصفية المتقدمين إلى 100 متقدم. وحضر المرشحون ورشة عمل استمرت لمدة يوم، وتم عقد مقابلات شخصية لكل منهم من قبل المختصين في البنك.

وقال عادل الرحبي، رئيس دائرة الموارد البشرية في البنك: في بنك عمان العربي، نضع الابتكار في صميم كل ما نقوم به، من أبسط العمليات المصرفية، مروراً بتصميم المنتجات والخدمات، وصولاً إلى الاستثمار في التقنيات التكنولوجية الحديثة. وانطلاقًا من يقيننا بأن الشباب هم الذين يصنعون الابتكار بفكرهم وطاقتهم الشبابية، فإننا نستثمر فيهم، فهم الأساس الذي تقوم عليه أي مؤسسة، وانطلاقًا من رؤيتنا المتمثلة في صنع قادة المستقبل. ويحمل الشباب العماني بداخلهم شغفا وطاقة هائلة تحتاج فقط إلى الدعم والرعاية، وإننا على يقين بأن هؤلاء الشباب من أمثال الـ 100 الذين وصلوا لهذه المرحلة سيشغلون مناصب مهمة في المستقبل بتلقيهم الدعم المناسب والتوجيه البناء والتدريب الصحيح.

واشتملت الفعالية على ورشة عمل حول أسلوب "التفكير التصميمي" والذي يوضح أهمية وضع تجربة المستخدم في الاعتبار عند تطوير منتج أو خدمة ما. وتخللت ورشة العمل تنظيم المقابلات الشخصية لكل من المرشحين على حدة، حيث قام بإدارة المقابلات موظفو إدارة الموارد البشرية وتقنية المعلومات في البنك. وفي ختام الورشة، تم تقديم شهادات مشاركة للمتقدمين والتي شكلت إضافة قيمة لسيرهم الذاتية.

وأضاف عادل الرحبي: أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية وبالأخص أود أن أشكر المتقدمين المتأهلين للمقابلة الشخصية. لقد أبهرنا أداؤهم وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على كفاءة الشباب العماني وما يتمتعون به من مهارات نوعية تؤهلهم لشغل مختلف الوظائف. وسيجري تقييم هؤلاء المرشحين بناءً على نتائج أدائهم في المقابلة الشخصية وسيتم إعلام الذين حققوا أعلى النتائج في غضون أسبوعين ليتم تعيينهم لشغل الوظائف الشاغرة في إدارة تقنية المعلومات بالبنك.

ويفخر بنك عمان العربي كونه يمتلك أعلى نسبة تعمين في قطاع المصارف بنسبة تصل إلى 96% من الموظفين. ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك اليوم شبكة واسعة تضم 65 فرعا ومكتبا تمثيليا، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي والتي تضم 152 جهازا في كافة أنحاء السلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 يوليو 2019

فرص عمل في بنك عمان العربي لخريجي "تقنية المعلومات"

المزيد

16 يونيو 2019

"تقنية المعلومات" تكرم خريجي برامج تطبيقات الهواتف ومحاكاة الواقع

المزيد

08 مارس 2015

"تقنية المعلومات" تنظم ورشة عمل حول المدن الذكية

المزيد

30 يونيو 2019

"تقنية المعلومات" تبتعث 10 طلاب من خريجي "ساس لمحاكاة الواقع" إلى الصين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تستضيف معرض النفط الثقيل.. 2 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

"النفط والغاز" توقع اتفاقية استكشاف ومشاركة إنتاج مع "بي بي" و"إيني".. الأربعاء

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تتوجه إلى الديار المقدسة

المحليات - أخبار

زخات شهب البرشاويات تضيء سماء السلطنة في عيد الأضحى

المحليات - أخبار

"صلالة لعلم النفس" يوصي بالتوسع في الخدمات الإرشادية والنفسية النمائية والوقائية والعلاجية

المحليات - أخبار

بن علوي يبحث التطورات الإقليمية في طهران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

سقوط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بمسقط

المحليات - شرطة

ترامب يطالب برفع الإمارات والكويت وقطر من قائمة الدول النامية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة