بنك عمان العربي ينظم ورشة عمل ومقابلات توظيف لعدد من خريجي تقنية المعلومات

مسقط – الرؤية

نظم بنك عمان العربي فعالية توظيف لخريجي تقنية المعلومات، وتم تصفية المتقدمين إلى 100 متقدم. وحضر المرشحون ورشة عمل استمرت لمدة يوم، وتم عقد مقابلات شخصية لكل منهم من قبل المختصين في البنك.

وقال عادل الرحبي، رئيس دائرة الموارد البشرية في البنك: في بنك عمان العربي، نضع الابتكار في صميم كل ما نقوم به، من أبسط العمليات المصرفية، مروراً بتصميم المنتجات والخدمات، وصولاً إلى الاستثمار في التقنيات التكنولوجية الحديثة. وانطلاقًا من يقيننا بأن الشباب هم الذين يصنعون الابتكار بفكرهم وطاقتهم الشبابية، فإننا نستثمر فيهم، فهم الأساس الذي تقوم عليه أي مؤسسة، وانطلاقًا من رؤيتنا المتمثلة في صنع قادة المستقبل. ويحمل الشباب العماني بداخلهم شغفا وطاقة هائلة تحتاج فقط إلى الدعم والرعاية، وإننا على يقين بأن هؤلاء الشباب من أمثال الـ 100 الذين وصلوا لهذه المرحلة سيشغلون مناصب مهمة في المستقبل بتلقيهم الدعم المناسب والتوجيه البناء والتدريب الصحيح.

واشتملت الفعالية على ورشة عمل حول أسلوب "التفكير التصميمي" والذي يوضح أهمية وضع تجربة المستخدم في الاعتبار عند تطوير منتج أو خدمة ما. وتخللت ورشة العمل تنظيم المقابلات الشخصية لكل من المرشحين على حدة، حيث قام بإدارة المقابلات موظفو إدارة الموارد البشرية وتقنية المعلومات في البنك. وفي ختام الورشة، تم تقديم شهادات مشاركة للمتقدمين والتي شكلت إضافة قيمة لسيرهم الذاتية.

وأضاف عادل الرحبي: أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية وبالأخص أود أن أشكر المتقدمين المتأهلين للمقابلة الشخصية. لقد أبهرنا أداؤهم وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على كفاءة الشباب العماني وما يتمتعون به من مهارات نوعية تؤهلهم لشغل مختلف الوظائف. وسيجري تقييم هؤلاء المرشحين بناءً على نتائج أدائهم في المقابلة الشخصية وسيتم إعلام الذين حققوا أعلى النتائج في غضون أسبوعين ليتم تعيينهم لشغل الوظائف الشاغرة في إدارة تقنية المعلومات بالبنك.

ويفخر بنك عمان العربي كونه يمتلك أعلى نسبة تعمين في قطاع المصارف بنسبة تصل إلى 96% من الموظفين. ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك اليوم شبكة واسعة تضم 65 فرعا ومكتبا تمثيليا، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي والتي تضم 152 جهازا في كافة أنحاء السلطنة.