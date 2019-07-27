الثالث في السلطنة.. فرع جديد لـ"حول الإمارات" في صلالة

صلالة – الرؤية

افتتحت "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأثاث الداخلي والخارجي، متجرها الجديد في صلالة ليكون متجرها الثالث في السلطنة.

ومن خلال المتجر تتطلع "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" إلى تعزيز وجودها في السلطنة باستثمار قدره 1.2 مليون ريال عماني ويمتد على مساحة 6.000 متر مربع، ليكون المكان الأمثل للتألق والحداثة في عالم المفروشات المنزلية وجميع مستلزمات المنزل تحت سقف واحد.

والمتجر الجديد هو بناء مستقل مكون من طابقين ليقدم للمتسوق درجة عالية من الخصوصية وتجربة تسوق مريحة. ويصادف الافتتاح مع مهرجان خريف صلالة وبهذه المناسبة سيحصل العملاء الكرام على تخفيضات من 30 % إلى 70 % على التشكيلة الكاملة وخصم إضافي 10٪ خلال الأسبوع الأول من الافتتاح.

ويوفر متجر "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" الجديد فوائد عديدة للمتسوقين. حيث يتيح الموقع المميز الوصول السهل والسلس لجميع الزوار. وتم إعداد صالة العرض الجديدة إنطلاقاً من شعار "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" في تقديم أفضل قيمة مقابل النقود، وتضم الصالة تصاميم منتقاة وقطع مميزة ذات إستخدامات متنوعة تناسب أذواق واحتياجات جميع عملاء العلامة التجارية. سيخدم المتجر سكان المناطق المجاورة من خلال تقديمها لقطع إستثنائية، ومجموعات أثاث وإكسسوارات ذات تصاميم متنوعة مثل الكلاسيكية المستحدثة الانيقة، الفيكتورية، الريفية، الكلاسيكية والحديثة والتي تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات.

ويأتي افتتاح صالة العرض الجديدة كجزء من الخطط التوسعية الطموحة لعلامة "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" بهدف الوصول المريح لأكبر عدد ممكن من عملائها المحتملين.

وقال محمد كاتاوالا، المدير المالي للمجموعة، بمناسبة الإفتتاح الجديد: شهدت عمان نمواً مضطرداً في السنوات الماضية، ويستمر النمو في الارتفاع بوتيرة ثابتة في جو من الاستقرار، يجعلها فرصة استثمارية جذابة بالنسبة لنا. وتعمل "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" في مسقط منذ حوالي 10 سنوات، مع متجرين في منطقة الحيل الشمالية وزاخر مول.