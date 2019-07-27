"جيب" و"دودج" و"كرايسلر" و"رام" بأسعار تنافسية حتى 14 سبتمبر

مسقط – الرؤية

أطلقت شركة ظفار للسيارات، الموزع الرسمي لسيارات جيب ودودج وكرايسلر ومركبات رام في السلطنة، عروضها الصيفية التي تقدم خلالها خصومات كبيرة على مجموعة من الطرازات المميزة لكل من علامات "جيب" و"دودج" و"كرايسلر" مركبات "رام"، حتى 14 سبتمبر.

وبخلاف الهدايا النقدية القيمة المضمونة، تقدم العروض مجموعة من المزايا الأخرى والتي تشمل على كل من ضمان لمدة 5 سنوات أو 100,000 كلم، والخدمة المجانية 5 سنوات أو 100,000 كلم، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، إلى جانب التسجيل المجاني، وغيرها من المزايا الرائعة على طرازات مختارة.

ويتضمّن العرض كل من طرازات جيب كومباس الجديدة بالكامل بسعر ابتداء من 8,399 ريال، وجراند شيروكي بسعر ابتداء من 12,990 ريال، وجيب رانجلر الأسطورية بسعر ابتداء من 12,990 ريال، وطراز شيروكي الجديد ابتداء من 9,990 ريال، وتقدم ظفار للسيارات طرازات دودج ضمن عرضها الرائع فتأتي دورانجو، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الثمانية مقاعد بسعر يبدأ من 12,800 ريال، وتشارجر الرياضية بسعر يبدأ من 9,990 ريال، وتشالنجر الكوبيه ببابين بأسعار ابتداء من 11,900 ريال، وتتألق كرايسلر باسيفيكا الميني فان متعددة الاستخدامات بسعر ابتداء من 12,990 ريال، ويشمل العرض مركبات رام حيث تقدم رام 1500 سعة المحرك 5.7 لتر بمقصورة الركاب المزدوجة بسعر ابتداء من 15,990 ريال، بينما يبدا سعر رام 1500سعة المحرك 3.6 لتر الجديدة كليًا ذات المقصورة العادية (المنفردة) بسعر يبدأ من 9,990 ريال، وجميع الأسعار السابقة هي بعد خصم مبلغ الهدية النقدية.