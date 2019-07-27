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ختام ناجح لكروية بلاد الشهوم للناشئين

السبت 27 يوليو 2019 07:23 م بتوقيت مسقط

ختام ناجح لكروية بلاد الشهوم للناشئين

 

  عبري - ناصر العبري

توج ناشئو نجوم بلاد الشهوم بكأس البطولة الصيفية الأولى للناشئين لعام 2019م، والتي نظمها فريق بلاد الشهوم الرياضي الثقافي الاجتماعي على أرضية ملعبه السداسي، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق ناشئي بلاد الشهوم، ورعى حفل ختام البطولة الشيخ ذياب بن مسعود الشهومي، وبحضور رئيس وأعضاء ولاعبي فريق بلاد الشهوم الرياضي الثقافي الاجتماعي وأولياء أمور لاعبي الفرق المشاركة والأهالي.

وشهدت البطولة التي انطلقت في الرابع من يوليو الجاري منافسة قوية بين الفرق المشاركة وتميزت بحسن التنظيم والإدارة حيث تمكن أيمن بن سعيد الشهومي من وضع فريقه النجماوي في منصة التتويج بعد إحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 من شوط المباراة الثاني، بينما جاء في المركز الثاني ناشئو بلاد الشهوم وحلَّ في المركز الثالث فريق الرويغ.

وفي الختام كرم الشيخ ذياب بن مسعود الشهومي الفرق الحاصلة على المراكز الأولى في البطولة، وسلم اللاعب محمد بن راشد الشهومي من فريق ناشئي بلاد الشهوم جائزة أفضل لاعب في البطولة، وجائزة أفضل حارس في البطولة لسيف بن علي الشهومي من فريق ناشئي نجوم بلاد الشهوم وجائزة هداف البطولة لأيمن بن سعيد الشهومي من فريق ناشئي نجوم بلاد الشهوم وجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لآدم بن سليمان الشهومي من فريق ناشئي بلاد الشهوم وجائزة أفضل لاعب واعد لسيف بن محمد الشهومي من فريق ناشئي نجوم بلاد الشهوم الرياضي.

 

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