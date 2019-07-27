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محافظ البريمي يرعى افتتاح معرض "تسنيد" لدعم الأسر المنتجة

السبت 27 يوليو 2019 07:08 م بتوقيت مسقط

محافظ البريمي يرعى افتتاح معرض "تسنيد" لدعم الأسر المنتجة

 

 

البريمي - سيف المعمري

 

افتتح معرض سوق تسنيد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وذلك في مركز اللولو هايبر ماركت بالبريمي، تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي، بحضور زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي، وعلي بن سليمان الهنائي رئيس قسم الشؤون الحكومية في أوربك وعدد من المديرين والمسؤولين في الهيئات والجهات الحكومية والخاصة وبمشاركة 20 عارضًا وعارضة. ويستمر المعرض لخمسة أيام بتنظيم من مجموعة النفط العمانية وأوربك، بالتعاون مع فرع الغرفة بمحافظة البريمي والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وبالشراكة مع لولو هايبر ماركت البريمي.

وتتنوع المعروضات في السوق لتشمل المنسوجات والملابس والسعفيّات والعطور والحلويات والأكلات الشعبية وغيرها من الصناعات والمنتجات المحلية.

ويهدف السوق الذي يأتي ضمن برنامج أوربك لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة إلى التشجيع على النهوض بالمنتجات المحلية، ومساندة رواد الأعمال في ترويج المنتجات المصنعة وإتاحة الفرصة لتمكين العارضين من تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من تجربة السوق في تنمية المهارات التجارية والتسويقية إلى جانب ما يمثله المعرض من تعزيز للتعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص كشركاء في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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