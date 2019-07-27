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بعثة الحج العمانية تتوجه إلى الديار المقدسة

السبت 27 يوليو 2019 07:06 م بتوقيت مسقط

بعثة الحج العمانية تتوجه إلى الديار المقدسة

 

مسقط - العمانية

 

تغادر بعثة الحج العمانية لعام 1440 هـ اليوم الأحد متوجهة إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مهامها في خدمة الحجاج العمانيين في الديار المقدسة.

ويترأس البعثة لهذا العام سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للوعظ والإرشاد بمشاركة عدد من الوفود من مختلف الجهات بالسلطنة.

وقد استكملت البعثة كافة إجراءات السفر والتصاريح للحجاج البالغ عددهم 14 ألف حاج. وتتشكل بعثة الحج من وفود متعددة يحقق كل منها مهام ومسؤوليات تثمر في إنجاح موسم الحج وتسهل أداء الحجيج للمشاعر المقدسة، وهي وفد الإفتاء والإرشاد الديني والوفد الإداري والمالي ووفد الإشراف على شركات الحج والوفد الطبي ووفد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووفد شرطة عمان السلطانية والوفد الإعلامي ووفد الكشافة وتعمل هذه الوفود وفق اختصاصات محددة تحقق منظومة متكاملة لرعاية حجيج السلطنة.

وحثّت البعثة جميع الشركات على اتخاذ كافة وسائل الراحة والأمان خاصة في وسائل النقل البري والتغذية والإسكان وغيرها كما تدعو البعثة إلى ضرورة التزام الأنظمة والتعليمات الصادرة من مختلف الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية بما يحقق الصالح العام وييسر على الحجيج أداء مناسكهم، وأن يسهم الجميع في إنجاح موسم الحج لينال ثواب الله تعالى، مشيرة إلى أنّ الوقت المحدد من قبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية لدخول الحجاج برا هو قبل الأول من ذي الحجة بحسب توقيت المملكة وآخر يوم لدخول الحجاج جوا هو الرابع من ذي الحجة.

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