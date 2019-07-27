السبت, 27 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

وكيل "الزراعة" يتفقد سير العمل في مشروعات القطاع السمكي بظفار

السبت 27 يوليو 2019 07:05 م بتوقيت مسقط

وكيل "الزراعة" يتفقد سير العمل في مشروعات القطاع السمكي بظفار

صلالة – الرؤية

 

قام سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية بزيارة إلى المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار التقى خلالها بمديري الدوائر والموظفين للوقوف على سير العمل.

كما قام سعادة الدكتور وكيل الثروة السمكية في إطار سعي الوزارة للتواصل مع العاملين والمستفيدين بالقطاع السمكي للتأكد من سير العمل في المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة بزيارة إلى ميناء الصيد البحري بريسوت وسوق الأسماك بصلالة ومركز البحوث السمكية بصلالة وتفقد سير العمل بهذه المواقع والوقوف على إحتياجاتها.

كما زار سعادته بعض المصانع والشركات المتخصصة في صناعة القوارب وسفن الصيد بالمحافظة والالتقاء بإداراتها ومناقشة إمكانيات تصنيع سفن الصيد الساحلي وقوارب الصيد المتطورة، حيث تهدف الوزارة إلى إدخال أسطول صيد من القوارب المتطورة وسفن الصيد بتقنيات ومعدات صيد حديثة ذات مردود اقتصادي عال، وتوفر القوارب المتطورة وسفن الصيد الساحلي بيئة عمل ممتازة مناسبة للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد كما تمتاز بمعايير عالية من الأمن والسلامة.

ورافق سعادته خلال هذه الزيارة مدير عام المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار ومدير عام تنمية الموارد السمكية وعدد من المسؤولين بالوزارة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 نوفمبر 2015

وكيل "النقل" يتفقد سير العمل في عدد من مشاريع الطرق بظفار

المزيد

27 أبريل 2016

العوفي يتفقد القطاع السمكي بولاية شليم وجزر الحلانيات

المزيد

24 أبريل 2016

العوفي يتفقد مشاريع القطاع السمكي بمحافظة جنوب الشرقية

المزيد

17 مارس 2016

وكيل "الزراعة" يتفقد المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بالباطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بعثة الحج العمانية تتوجه إلى الديار المقدسة

المحليات - أخبار

زخات شهب البرشاويات تضيء سماء السلطنة في عيد الأضحى

المحليات - أخبار

بن علوي يبحث التطورات الإقليمية في طهران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

رسميا .. إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

دولي - أخبار

السيد خالد بن حمد رئيسا للجنة الأولمبية العمانية

رياضة - محلي

المرشدي يتفقد إنشاءات "أليلا حينو مرباط".. والافتتاح في الربع الأول من 2020

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إماراتي يحول 30 ألف درهم لشخص تعرف عليه عن طريق "ببجي"

منوعات - من هنا وهناك

السعودية: آن الأوان لإنهاء أزمة اليمن .. ولا نريد حربا مع إيران

دولي - أخبار

السلطنة تسجل فائضا فعليا في المالية العامة لأول مرة منذ تراجع أسعار النفط

الاقتصاد - محلي

وداعا لجواز السفر

منوعات - من هنا وهناك

سقوط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بمسقط

المحليات - شرطة

إسرائيل تتجسس على جميع مستخدمي "واتسآب"

منوعات - تكنولوجيا

إعلان أسفل الأكثر قراءة