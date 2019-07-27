وكيل "الزراعة" يتفقد سير العمل في مشروعات القطاع السمكي بظفار

صلالة – الرؤية

قام سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية بزيارة إلى المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار التقى خلالها بمديري الدوائر والموظفين للوقوف على سير العمل.

كما قام سعادة الدكتور وكيل الثروة السمكية في إطار سعي الوزارة للتواصل مع العاملين والمستفيدين بالقطاع السمكي للتأكد من سير العمل في المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة بزيارة إلى ميناء الصيد البحري بريسوت وسوق الأسماك بصلالة ومركز البحوث السمكية بصلالة وتفقد سير العمل بهذه المواقع والوقوف على إحتياجاتها.

كما زار سعادته بعض المصانع والشركات المتخصصة في صناعة القوارب وسفن الصيد بالمحافظة والالتقاء بإداراتها ومناقشة إمكانيات تصنيع سفن الصيد الساحلي وقوارب الصيد المتطورة، حيث تهدف الوزارة إلى إدخال أسطول صيد من القوارب المتطورة وسفن الصيد بتقنيات ومعدات صيد حديثة ذات مردود اقتصادي عال، وتوفر القوارب المتطورة وسفن الصيد الساحلي بيئة عمل ممتازة مناسبة للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد كما تمتاز بمعايير عالية من الأمن والسلامة.

ورافق سعادته خلال هذه الزيارة مدير عام المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار ومدير عام تنمية الموارد السمكية وعدد من المسؤولين بالوزارة.