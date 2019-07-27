افتتاح مركز للبصريات في جامعة البريمي

البريمي - سيف المعمري

احتفلت جامعة البريمي بافتتاح مركز البصريات، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى ممثل ولاية البريمي، وبالتزامن مع احتفالات السلطنة بيوم النهضة المباركة.

جاء افتتاح المركز كثمرة لعمل دؤوب قامت به كلية العلوم الصحية بالجامعة وبدعم من مجلسي الإدارة والأمناء والإدارة التنفيذية، وبمساندة ومشاركة من شرطة عُمان السلطانية ووزارة الصحة.

وسيُسهم مركز البصريات في دعم خطط التدريب والتأهيل المكملة للبرنامج الأكاديمي الذي يخضع له طلبة علوم البصريات في كلية العلوم الصحية بجامعة البريمي، كما يعد نافذة لقيام الجامعة بمسؤولياتها تجاه خدمة المجتمع، حيث يمكن للمركز أن يقدم خدمات فحص النظر، واقتراح المساعدات البصرية المناسبة بناء على تشخيص الحالة، ويعتبر الفحص الذي يقوم به المركز معتمدا لدى شرطة عُمان السلطانية لمن يرغب في استخراج رخصة قيادة السيارات أو تجديدها.

ويفتتح المركز أبوابه للجمهور طوال أيام العمل الأسبوعية من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساء، وهو مؤهل بكادر فني متخصص.