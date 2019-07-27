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السلطنة تشارك في مناقشة "الإطار المشترك لكفاءات الكوادر العليا"

السبت 27 يوليو 2019 07:01 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في مناقشة "الإطار المشترك لكفاءات الكوادر العليا"

مسقط – الرؤية

شاركت السلطنة مُمثلة بوزارة الخدمة المدنية في حلقة عمل إقليمية نظمتها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو) تحت عنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030" بجمهورية مصر العربية الشقيقة. ومثَّل الوزارة في الحلقة محمد بن هاشل العويسي مدير دائرة تصنيف الوظائف.

وتهدف الحلقة إلى إقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الوظائف في الخدمة المدنية في الدول العربية ومن ضمنها كفاءات وظائف الفئة العليا.

وناقشت الحلقة عدداً من المواضيع الهامة منها دوافع إعداد إطار عربي مشترك للكفاءات الوظيفية للكوادر العُليا من منظور أجندة التنمية المستدامة 2030 والسياسات العامة، وكفاءات الكوادر العليا، وآليات تطبيق إطار الكفاءات الوظيفية للكوادر العليا، ومُراجعة الأطر المشتركة من منظور الإدارة العامة، كما قام المشاركون بزيارة ميدانية إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك للتعرف على التجربة المصرية في تطوير الإدارة العامة والموارد البشرية بالإضافة إلى آلية عمل مركز تقييم القدرات والمسابقات.

 

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