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"بلدية إبراء" تنظم فعالية توعوية ضمن البرنامج الصيفي

السبت 27 يوليو 2019 07:01 م بتوقيت مسقط

"بلدية إبراء" تنظم فعالية توعوية ضمن البرنامج الصيفي

 

مسقط – الرؤية

استقبلت بلدية إبراء بمحافظة شمال الشرقية عددا من طلبة مركز جيل الغد الصيفي في ولاية إبراء ضمن فعاليات البرنامج الصيفي بعنوان شراكة لجيل واع، والذي تنفذه البلدية بالتعاون مع عدد من المراكز الصيفية بالولاية ويستمر حتى نهاية يوليو الجاري .

وتهدف الزيارة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها البلدية للمجتمع في المجالين البلدي والمائي والتعريف بمستجدات العمل في إطار وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وتضمنت زيارة الطلبة جولة في أقسام ومرافق البلدية تعرفوا من خلالها عن دور كل قسم والخدمات التي يقدمها للمجتمع المحلي.

واشتملت الزيارة كذلك على إقامة المسابقات الترفيهية والثقافية حول خدمات البلدية حيث شارك بها الطلبة، وإقامة ورش للرسم والتلوين والابتكارات الصغيرة ركزت على التعريف بأهمية الممتلكات العامة وطرق المحافظة عليها والمحافظة على النظافة العامة في الأحياء السكنية والطرقات، ودور المجتمع في التعاون مع الجهات المختصة بالنظافة من البلدية وشركة بيئة التي بدأت مؤخرا في إدارة عمليات النظافة بمحافظة شمال الشرقية.

وفي الختام وزع المسؤولون بالبلدية الكتيبات والمطويات والمنشورات التوعوية والتعريفية بخدمات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على الطلبة، وتضمنت المنشورات كتيبات تعليمية وتثقيفية وتوعوية في كافة المجالات البلدية .

 

 

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